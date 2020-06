Pour AMD, les cartes graphiques avec 4 Go de VRAM appartiennent au passé

L’entreprise étaye ses propos en comparant les performances obtenues avec deux RX 5500XT, l’une avec 4 Go de VRAM, l’autre avec 8 Go.

Si vous avez récemment fait l’acquisition d’une carte graphique munie de 4 Go de VRAM pour jouer, ce n’est pas un choix judicieux selon AMD. En effet, dans un article intitulé « Game Beyond 4GB », la firme explique que « 4 Go de VRAM » n’est « manifestement plus suffisant pour les jeux d’aujourd’hui ».

AMD indique que sur DOOM Eternal, un titre qui est pourtant un modèle d’optimisation, une carte de 4 Go ne permet pas de régler les détails graphiques en Ultra à cause du manque de VRAM, et ce, même en Full HD. La configuration utilisée s’appuie sur un processeur Intel Core i9 9900K, 16 Go de DDR4-3200. Pour la comparaison 4 / 8 Go de VRAM, la société a mobilisé une RX 5500 XT.

6 Go de VRAM pour du Full HD ?

AMD a également réalisé des tests sur plusieurs jeux, parmi lesquels Borderlands 3, Forza Horizon 4 ou Call of Duty : Modern Warfare. L’évaluation s’appuie toujours sur une RX 5500 XT dans ses deux versions, mais cette fois couplée à un processeur Ryzen 5 3600X et 16 Go de DDR4-3200. Résultat : le modèle 8 Go offre en moyenne un nombre d’images par seconde 19 % supérieur à celui de 4 Go. Cependant, la définition n’est ici pas précisée.

Forcément, AMD encourage « ceux qui cherchent à s’assurer qu’ils disposent de suffisamment de mémoire graphique » à s’orienter vers des cartes avec 6 ou 8 Go de VRAM, telles que les RX 5600 XT, RX 5700 ou RX 5700 XT.