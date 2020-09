La RTX 3080 se frotte à Crysis Resmastered : 30 ips en 4K avec les réglages à fond

Hier, quelques heures avant la sortie de Crysis Remastered, désormais disponible, on apprenait que la dernière création de Crytek était capable de mettre au tapis la RTX 2080 Ti, laquelle n’atteint même pas 40 ips de moyenne en Full HD avec les réglages sur « Très élevés ». Nous étions donc curieux de découvrir les prestations d’une concurrente encore plus redoutable, en l’occurrence la toute récente RTX 3080. Résultat : environ 30 images par seconde en 4K avec les paramètres à fond, c’est-à-dire réglés sur « Can it Run Crysis ».

Ce test a été effectué par LinusTech dans la vidéo ci-dessous. Les résultats sont flatteurs pour la RTX 3080 mais nettement moins Crysis Remastered, à l’évidence victime d’un souci d’optimisation. Le reste de la configuration embarque un processeur Intel Core i9-10900k et 32 Go de DDR4-3200.

Un seul cœur surexploité

En fait, selon des tests effectués par DSOGaming, le jeu souffre de la même tare que son ancêtre : il surexploite un cœur CPU. Comme vous pouvez le voir sur la capture d’écran, sur la configuration de notre confrère basée sur un processeur Intel Core i9-9900K, une carte graphique NVIDIA RTX 2080 Ti et 16 Go de DDR4-3600, le titre plafonne à 48 ips alors même qu’il n’exploite la carte graphique qu’à 58 % et les cœurs CPU de 16 % à 52 % de leur capacité ; exception faite d’un cœur sur lequel repose tout le travail et qui est ainsi sollicité à 97 %. En somme, Crysis Remastered n’exploite pas tous les cœurs CPU à sa disposition. Si cela pouvait éventuellement passer en 2007, vous en conviendrez, c’est nettement moins acceptable en 2020…

Pour en revenir à la RTX 3080, sachez que LinusTech n’est pas parvenu à obtenir 60 ips constants. Même en abaissant les paramètres graphiques à des valeurs non communiquées, le nombre d’images par seconde de son jeu oscillait entre 40 et 70 images par seconde environ.