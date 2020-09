Ubisoft dévoile les configurations requises pour jouer à Watch Dogs : Legion

Le 29 octobre prochain, Ubisoft sortira le nouvel opus de sa série Watch Dogs baptisé Watch Dogs : Legion. Le jeu profitera notamment du ray tracing RTX de NVIDIA et du DLSS 2.0. Sur PC, Ubisoft promet pléthore de paramètres graphiques, une fréquence d’images par seconde non limitée et le support des écrans ultra-larges ; restait à connaître les configurations minimales et recommandées pour faire fonctionner le titre, avec et sans ray tracing. Le studio les a récemment divulguées.

Pour profiter du jeu en 1080p sans ray tracing et avec les paramètres en low, vous devrait avoir une machine équipée au minium d’un processeur Intel Core i5-4460 ou AMD Ryzen 5 1400 couplé à une carte graphique NVIDIA GeForce GTX 960 ou AMD Radeon R9 290X et 8 Go de RAM.

Crysis Resmastered met K.O. la RTX 2080 Ti : même pas 40 ips en Full HD !

RTX 2080 Ti pour du ray tracing en 4K

Ceux qui voudront bénéficier de paramètres graphiques plus élevés, toujours en 1080p, auront besoin au minimum d’un processeur Intel Core i7-4790 ou AMD Ryzen 5 1600 combiné à une carte NVIDIA GeForce GTX 1060 ou AMD Radeon RX 480. La quantité de RAM préconisée reste de 8 Go.

Pour profiter du ray tracing RTX, il faudra logiquement une carte NVIDIA RTX. En 1080p, Ubisoft recommande une RTX 2070 ; en 4K, une RTX 2080 Ti. Pour ceux qui auront les moyens et la chance d’obtenir une carte Ampere RTX 3000 d’ici là, il ne devrait donc pas y avoir de souci.

Par ailleurs, notez que le jeu occupe 45 Go d’espace disque de base ; néanmoins, pour le faire fonctionner en 4K, il faudra également compter sur un pack de textures de 20 Go.

Enfin, précisons que Watch Dogs : Legion sera aussi jouable via le GeForce Now dès sa sortie.