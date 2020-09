Crysis Resmastered met K.O. la RTX 2080 Ti : même pas 40 ips en Full HD !

Finalement, Crysis Resmastered pourrait bien faire honneur à son ancêtre et mettre nos machines en difficulté. En revanche, peut-être pas pour les bonnes raisons… Après nous avoir gratifié d’une vidéo en 8k à 60 images par seconde hier, Crytek a proposé un livestream (disponible en bas d’article) de son jeu il y a quelques heures. On y fait un constat surprenant : la RTX 2080 Ti offre seulement 38 ips de moyenne ; cela, simplement en Full HD avec les réglages sur « Très élevés ».

Le reste de la configuration embarque un processeur AMD Ryzen 7 2700X et 16 Go de mémoire. Autant dire qu’il s’agit d’une configuration haut de gamme. Nous sommes donc un peu surpris des résultats obtenus, surtout en considérant les configurations minimale et recommandée du soft. A l’évidence, l’optimisation de ce Crysis Remastered ne semble pas irréprochable, loin de là.

L’API Vulkan à la rescousse ?

Pour ne rien arranger, le fameux mode « Can it Run Crysis » est encore plus gourmand que les réglages « Très élevés ». De fait, on se demande quel GPU va être en mesure de faire tourner ce Crysis Remastered à 60 ips en Full HD avec les détails à fond, sans même parler du 1440p. Heureux hasard, l’excellente RTX 3080 apparait comme la candidate idéale…

Néanmoins, précisons que le benchmark a été réalisé sous DirectX 11. L’API Vulkan, également proposé, souvent salvateur dans de nombreux jeux, permettrait sans doute de rehausser un peu le nombre d’images par seconde. Surtout que le titre propose du ray tracing grâce à l’extension Vulkan « VKRay ». En outre, pour l’instant, le DLSS 2.0 n’est pas implémenté mais l’équipe a fait part de sa volonté de l’ajouter via une mise à jour ultérieure.

Crysis Remastered sort demain sur Xbox One, PlayStation 4 et PC (exclusivement sur l’Epic Games Store).