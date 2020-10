La RTX 3090 s’attaque à Batman Arkham Knight, Battlefield 1 ou encore Control en 8K

Heureux – et chanceux – propriétaire d’une NVIDIA GeForce RTX 3090, le dénommé Bang4BuckPC Gamer met sa carte graphique à rudes épreuves en testant la 8K sur plusieurs jeux. Après Crysis 3, The Witcher 3, Horizon Zero Dawn et FF XV, l’individu a éprouvé sa RTX 3090 sur de nouveaux titres, toujours en 8K. En l’occurrence : Batman Arkham Knight, Battlefield 1 et 3, Metal Gear Solid 5, Soulcalibur VI, F1 2020 et Control. Elle est associée à un processeur Ryzen 9 3950X.

En fonction des jeux, les réglages varient entre High et Ultra. Hormis F1 2020 et Control, tous tournent en 8K natif. La RTX 3090 offre une fréquence d’images allant de 40 à 68 ips sur Batman Arkham Knight ; du 60 ips stables sur Battlefield, idem sur Battlefield 3 ; sur MGS 5 et Soulcalibur VI en revanche, elle ne tient pas les 60 images par seconde.

Ampere : avec ses RTX 3070, 3080 et 3090, le ray-tracing de NVIDIA passe la seconde et la 8K est à portée

DLSS pour F1 2020 et Control

Pour F1 2020 et Control, grâce au DLSS, la RTX 3090 n’a aucune difficulté à fournir 60 images par seconde, même avec les réglages au maximum ; déjà, une RTX 2060 Super assure du 60 ips en 4K sur F1 2020 grâce au DLSS.

Bien sûr, comme certains commentaires le mentionnaient dans notre précédente actu sur le sujet, ces vidéos en 8K permettent surtout de pousser une carte comme la RTX 3090 dans ses retranchements. En pratique, l’écrasante majorité des joueurs privilégiera le nombre d’images par seconde à une définition aussi élevée. Reste qu’autrefois, un SLI de Titan RTX s’imposait pour jouer dans de bonnes conditions en 8K ; désormais, une seule RTX 3090 suffit.

Enfin ! Un développeur explique que le gaming en 4K est totalement inutile

Source : DSOGaming