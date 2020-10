La RTX 3090 tente le 8K sur Crysis 3, The Witcher 3, Horizon Zero Dawn et FF XV

Les RTX 3080 et RTX 3090 de NVIDIA ont fixé un nouveau jalon en matière de performances ; comme on le soulignait dans notre dossier, avec ces références, la 8K est à portée. Preuve en est dans les vidéos ci-dessous : on y découvre la RTX 3090 s’attaquant à Crysis 3, The Witcher 3, Horizon Zero Dawn et Final Fantasy XV, en 8K.

L’auteur de ces extraits s’appelle Bang4BuckPCGamer. Sa machine embarque une carte graphique NVIDIA Asus TUF OC Edition RTX 3090 associée à un processeur AMD Ryzen 9 3950X OC et à 32 GO de DDR4-4400. La carte mère est un modèle MSI MEG X570 Unify.

La RTX 3090 poussée à 2 550 MHz explose le record de 3DMark Port Royal

Plus besoin d’un SLI de Titan RTX pour la 8K !

Avec des réglages en « High », Crysis 3 dépasse les 40 images par seconde de moyenne. The Witcher 3 tourne à environ 35 ips de moyenne en « Ultra ». Pour Final Fantasy, tous les paramètres sont au maximum ; toutefois, Bang4BuckPC Gamer a désactivé le NVIDIA VXAO et activé le DLSS. Résultat : entre 35 et 40 ips. Enfin, sur Horizon Zero Dawn, avec un mélange de réglages « High » et « Ultra », la fréquence d’images est de 30 ips, avec quelques chutes à 27 ips.

Autant dire que la RTX 3090 s’en sort très bien. Autrefois, un SLI de Titan RTX s’imposait pour profiter de jeux comme Sekiro ou Metro Exodus en 8K.

Source : DSOGaming