La RX 6700 XT affronte les RTX 3060 Ti et RTX 3070 sur plus d’une vingtaine de jeux

Le 3 mars dernier, AMD a officialisé sa RX 6700 XT. Cette référence sera disponible à partir du 18 mars à un tarif de 479 dollars. Basée sur un GPU Navi 22, elle embarque 40 unités de calcul et 12 Go de VRAM GDDR6. Lors de la présentation, AMD a dévoilé une diapositive comparant les performances de sa RX 6700 XT à celles des RTX 3060 Ti et RTX 3070 sur une poignée de jeux en 1440p. Voici d’autres résultats sur des titres comme Control, Battlefield 5, Cyberpunk 2077 ou Metro Exodus ; à la fois en 1440p sans ray tracing et en 1080p avec ray tracing.

Ils sont fournis par WCCFTech. Comme vous le constatez, la hiérarchie est très variable selon les jeux. Lorsque le ray tracing est activé, la RX 6700 XT est battue par ses deux rivales, hormis sur trois jeux : Word of Warcraft, où elle domine largement, Fortnite et Dirt 5 ; sur Godfall, elle parvient à se hisser entre la RTX 3060 Ti et la RTX 3070. Sans ray tracing et en 1440p, la RX 6700 XT prend le large sur quelques titres, notamment les derniers Assassin’s Creed, Dirt 5 et Fortnite, mais se retrouve parfois au coude à coude avec la RTX 3060 Ti, par exemple sur Tom’s Clancy Ghost Recond Breakpoint et The Division, voire derrière comme sur Watch Dogs Legion.

Asus enregistre quelques RX 6700 avec 12 Go de VRAM auprès de l’EEC

La RX 6700 XT première en 1440p sans ray tracing

Dans l’ensemble, en 1440p sans ray tracing, sur le panel de jeux testés ici, la RX 6700 XT est en moyenne très légèrement devant la RTX 3070 : 108 images par seconde contre 107 ips. Elle est plus en retrait en matière de ray tracing, puisqu’elle fournit une moyenne de 87 ips sur les 11 titres, contre 98 ips pour la RTX 3070 et 90 ips pour la RTX 3060. Le site VideoCardz a compilé tous les résultats dans les tableaux ci-dessous.

1440p sans ray tracing

Jeu RX 6700 XT IPS vs 6700XT RTX 3070 IPS vs 6700XT RTX 3060 TI IPS vs 6700XT Assassin’s Creed Odyssey (DX11 Ultra High) 81 100% 69 85% 69 85% Assassin’s Creed Valhalla (DX12 Ultra High) 83 100% 67 81% 63 76% Battlefield 5 (DX11 Ultra) 149 100% 136 91% 126 85% Borderlands 3 (DX12 Badass) 86 100% 81 94% 73 85% Call of Duty BOCW (DX12 Ultra) 96 100% 94 98% 88 92% Cyberpunk 2077 (DX12 Ultra) 71 100% 73 103% 66 93% Death Stranding (DX12 Very High) 121 100% 129 107% 118 98% Dirt 5 (DX12 Ultra High) 70 100% 55 79% 50 71% Doom Eternal (Vulkan Ultra Nightmare) 159 100% 168 106% 151 95% F1 2020 (DX12 Ultra High) 150 100% 158 105% 142 95% Far Cry 5 (DX11 Ultra) 135 100% 135 100% 126 93% Fortnite (DX12 Epic) 126 100% 93 74% 80 63% Gears 5 (DX12 High) 89 100% 93 104% 84 94% Godfall (DX12 High) 104 100% 101 97% 92 88% Hitman 2 (DX12 Ultra) 135 100% 129 96% 123 91% Hitman 3 (DX12 Ultra) 118 100% 112 95% 109 92% Immortals Fenyx Rising (DX11 Very High) 104 100% 94 90% 89 86% Metro Exodus (DX12 Ultra) 88 100% 94 107% 86 98% Red Dead Redemption 2 (Vulkan High) 94 100% 97 103% 77 82% Resident Evil 3 (DX12 Ultra) 169 100% 173 102% 159 94% Shadow of the Tomb Raider (DX12 Highest) 119 100% 126 106% 116 97% The Division 2 (DX12 Ultra) 97 100% 110 113% 99 102% Ghost Recon Breakpoint (Vulkan Ultimate) 94 100% 102 109% 94 100% Watch Dogs Legion (DX12 Ultra) 62 100% 76 123% 69 111% Moyenne 108 100% 107 99% 98 90%

1080p avec ray tracing