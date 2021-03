AMD officialise sa Radeon RX 6700 XT : elle débarquera le 18 mars

L’entreprise présente le nouveau membre de la famille Radeon RX 6000 et le confronte aux RTX 3060 et RTX 3070 sur quelques jeux.

C’était attendu, AMD a officiellement présenté sa Radeon RX 6700 XT aujourd’hui. Comme une fuite le suggérait, celle-ci sera commercialisée à partir du 18 mars, à un tarif de 479 dollars. La société n’a pas encore indiqué le prix en euros.

Cette référence reçoit un GPU Navi 22. Elle possède 40 unités de calcul et 12 Go de mémoire GDDR6 sur un bus de 192 bits. En supposant que la vitesse mémoire soit toujours de 16 Gbit/s, la bande passante mémoire devrait être de 384 Go. À cela s’ajoute 96 Mo d’Infinity Cache. Le GPU a des fréquences élevées. En effet, sa fréquence jeu est donnée à 2 424 MHz et sa fréquence Boost à 2 581 MHz. Enfin, le TBP est de 230 W.

Un aperçu des performances sur 8 jeux

Toutes les spécifications divulguées par AMD sont rassemblées dans le tableau suivant.

Modèle Unités de calcul GDDR6 Fréquence en jeu (MHz) Fréquence boost (MHz) Interface Mémoire Infinity Cache TBP (Watts) Prix (USD SEP) AMD Radeon RX 6700 XT 40 12 Go 2424 Jusqu’à 2581 192 bits 96 Mo 230W 479 dollars

Lors de la présentation, l’entreprise a également fourni quelques résultats sur des jeux, huit en tout : Assassin’s Creed Valhalla, Borderlands 3, COD Black Ops Cold War, Cyberpunk 2077, Dirt 5, Gears 5, Hitman 3 et Watch Dogs Legion. La RX 6700 XT est opposée aux GeForce RTX 3060 et RTX 3070 de NVIDIA en 1440p avec les réglages au maximum (sans ray tracing).

Sur ce panel de jeux, elle est plus performante que la RTX 3060 hormis sur Watch Dogs Legion. Par rapport à la RTX 3070, la hiérarchie varie selon les titres mais globalement, les deux rivales semblent assez proches.

Quelques mots sur la pénurie

Au sujet des pénuries qui touchent actuellement le marché des cartes graphiques et processeurs de bureau, AMD a déclaré :

« Nous entendons et comprenons la frustration des joueurs en ce moment en raison de la forte demande mondiale inattendue de cartes graphiques. Avec le lancement de l’AMD Radeon RX 6700 XT, nous sommes sur la bonne voie pour avoir beaucoup plus de GPU disponibles à la vente au lancement. Nous continuons à prendre des mesures supplémentaires pour répondre à la demande de la communauté. Nous actualisons également le stock de cartes graphiques AMD Radeon RX 6000 Series et de processeurs AMD Ryzen série 5000 sur AMD.com sur une base hebdomadaire, offrant aux joueurs et aux passionnés une option directe pour acheter les derniers processeurs Ryzen et GPU Radeon aux prix de vente suggérés ».

Le SAM pour les Ryzen 3000

D’autre part, AMD a profité de cette conférence pour annoncer l’extension de son SAM (Smart Access Memory), autrement dit le BAR redimensionnable, aux processeurs desktop Ryzen 3000 sous architecture CPU Zen 2. Les APU Ryzen 3200G et 3400G ne sont donc pas concernés. En outre, le doute subsiste concernant les APU Ryzen 4000 (Renoir).