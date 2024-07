La Switch bat un record de longévité, la NES détrônée par la console hybride

©Daniel Rykhev via Unsplash

La Switch est l’un, si ce n’est le plus grand, succès commercial de Nintendo à ce jour. La console portable hybride est l’une des machines les mieux vendues de l’entreprise. Celle qui a succédé au fiasco de la Wii U a su se faire une place au panthéon des grandes consoles de l’histoire.

Lancée le 3 mars 2017, la Switch continue d’être dans le top des appareils les mieux vendus plus de sept ans après sa sortie. En mai 2024, la console s’était écoulée à 141 millions d’exemplaires à travers le monde.

Alors qu’une Switch 2 est en préparation chez Nintendo, la version actuelle est désormais la machine du constructeur à la durée de vie la plus longue. La console portable accumule 2688 jours depuis ses débuts, battant ainsi le record de 2286 jours de la NES Famicom.

Une Switch à la durée de vie inégalée

En général, les générations de consoles modernes ne durent pas plus de sept ans avant qu’un nouveau modèle ne voie le jour. Chez la concurrence, seule la PlayStation 2 peut se vanter d’avoir une durée de vie similaire à celle de la Switch (2000-2007).

Sachant que la Switch 2 ne doit pas sortir avant 2025, la première s’impose donc comme une machine à la longévité sans pareil. En tablant sur un lancement en milieu d’année prochaine, la Switch pourrait atteindre près de 3000 jours.

Consoles Date de sortie Durée de vie Color TV-Game 01/06/1977 2235 jours Famicom (NES) 15/07/1983 2686 jours Super Famicom (SNES) 21/11/1990 2041 jours Nintendo 64 23/06/1996 1909 jours GameCube 14/09/2001 1892 jours Wii 16/11/2006 2191 jours Wii U 18/11/2012 1566 jours Nintendo Switch 03/03/2017 2688 jours

Cette continuité exceptionnelle peut s’expliquer de différentes façons, Nintendo ayant su prendre les bonnes décisions au bon moment. L’entreprise a capitalisé sur des fonctionnalités novatrices mais aussi sur des licences de jeu à succès pour sa console hybride.

Une ludothèque et des fonctionnalités avantageuses

Sa nature, entre la console portable et de salon, est l’aboutissement du travail de Nintendo sur la Wii U et contrairement à cette dernière, le catalogue de jeux de la Switch est bien plus maîtrisé. Par exemple, la machine précédente a dû attendre la fin de sa vie pour qu’un Zelda inédit soit disponible tandis que le nouvel opus était disponible dès le premier jour sur Switch.

Compte tenu de la fidélité des joueurs de Nintendo, la ludothèque variée et emplie de titres à succès n’a fait que raffermir une base communautaire déjà solide. De ce fait, il est normal que le géant du jeu vidéo japonais continue de capitaliser sur le succès de sa console.

L’entreprise n’aurait aucun intérêt à raccourcir la durée de sa machine la plus rentable. Évidemment, la Switch commence à s’essouffler, son hardware daté et ses performances dépassées ralentissent ses ventes. Il est donc temps que Nintendo passe à la suite.

La Switch 2 peut-elle rivaliser ?

Cependant, la commercialisation d’une nouvelle console ne signifie pas que la Switch première du nom sera mise au placard. De nouveaux titres sont prévus par Nintendo en 2025, notamment le très attendu Metroid Prime 4.

Il est donc probable que la console hybride bénéficie d’une fin de vie confortable. Pour ce qui est de la Switch 2, il faut espérer que ses créateurs aient en réserve une machine aussi impactante afin de rivaliser avec le succès de sa grande sœur.

Si c’est le cas, il est possible qu’elle bénéficie d’une durée de vie similaire. Entre ces deux consoles, il n’est pas impossible qu’à l’avenir, si le succès est au rendez-vous, le laps de temps entre deux générations de consoles Nintendo ne fasse que croître.

La Switch 2 pourrait être une console hybride également et intégrer un hardware plus récent. La machine disposerait d’un processeur Tegra Orin de NVIDIA et d’un GPU Ada Lovelace gravé en 4nm. De plus, la plupart des jeux seraient compatibles avec le DLSS afin d’améliorer les performances.

Nintendo Switch Nintendo Switch 2 Processeur NVIDIA Tegra X1 NVIDIA Tegra Orin GPU NVIDIA Maxwell NVIDIA Ada Lovelace Mémoire vive 4 Go de LPDDR4X 16 Go de LPDDR5X Écran 6,2 pouces LCD ou 7 pouces OLED ? Définition 1280 x 720 (docké) Jusqu’à 4K(estimation) Date de sortie 3 mars 2017 2025