La version originale d’Oblivion comparée à une version affublée de plus de 200 mods

Plus de 16 ans après sa parution, Oblivion avec plus de 200 mods est-il toujours au niveau ?

C’est une banalité, mais les mods permettent de maintenir les jeux PC à un niveau de qualité graphique convenable même plusieurs années après leur sortie ; encore faut-il que le titre reste bichonné par les moddeurs. C’est incontestablement le cas de The Elder Scrolls IV : Oblivion, un épisode paru en mars 2006. Il y a un peu plus d’un an, nous avions partagé une vidéo publiée par Digital Dreams montrant le jeu de Besthesda magnifié par plus de 200 mods et du path tracing. Afin de faciliter la comparaison avec le titre original, la chaîne propose aussi la vidéo ci-dessous.

Si le résultat n’égale pas la qualité visuelle de certaines productions récentes, il est tout de même plutôt flatteur pour un jeu paru il y a plus de 16 ans. Pour obtenir le même rendu, vous pouvez accéder à la modlist, intitulée heartland, à cette adresse. Le PC utilisé mobilise un processeur AMD Ryzen 9 3900X (12 cœurs / 24 threads) installé sur une carte mère Asus Prime x470-Pro et associé à une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3090.

« L’un des meilleurs jeux de rôle jamais conçu »

La The Elder Scrolls IV: Oblivion Game of the Year Edition est disponible sur Steam au prix de 14,99 euros.

« L’édition de l’année d’Elder Scrolls IV: Oblivion vous apporte un des meilleurs jeux de rôle jamais conçu. Entrez dans un monde vibrant et exceptionnel. Suivez la quête principale ou prenez la liberté d’explorer ce monde comme vous le souhaitez. Sont inclus dans cette édition de l’année l’extension Knights of the Nine et Shivering Isles, qui apportent du contenu unique au monde déjà gigantesque d’Oblivion. Constatez par vous-même pourquoi ce jeu a été élu meilleur jeu de l’année 2006. »

Pour y jouer – sans mod – un PC armé d’un processeur Intel Pentium 4 2 GHz ou équivalent, d’une carte vidéo compatible Direct3D et DirectX 9.0 avec 128 Mo de VRAM et de 512 Mo de RAM suffit.

