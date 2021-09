Oblivion s’affiche avec plus de 200 mods et du path tracing

Si nous avons vu une petite incursion de The Elders Scrolls IV : Oblivion dans l’Unreal Engine 5, avec quelques morceaux de sa Cité impériale érigés dans le moteur d’Epic, le jeu de Bethesda peut aussi être magnifié dans son moteur Gamebryo Engine. C’est ce que nous démontre Digital Dreams dans la vidéo ci-dessous : un Oblivion travesti par plus de 200 mods et du path tracing via Reshade.

Le PC utilisé pour obtenir ce rendu n’a pas changé. Digital Dreams possède toujours une machine armée d’une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3090 et d’un processeur Ryzen 9 3900X. Oblivion étant sorti en 2006, on suppose toutefois qu’un ordinateur un peu moins puissant permet d’obtenir le même résultat. D’ailleurs, si vous souhaitez modder votre Oblivion de la sorte, Digital Dreams fournit un lien vers sa liste de mods dans la description de la vidéo.

Voici d’impressionnants remasters de Grand Theft Auto San Andreas / Vice City dans le moteur de GTA V

Un titre qui n’a pas eu droit au même traitement que Skyrim

Ce n’est pas la première vidéo du genre présente sur cette chaîne que nous relayons ; ces derniers mois, nous avons notamment pu admirer Skyrim métamorphosé par plus de 500 mods et du path tracing via Reshade, Cyberpunk 2077 en 4K/Extreme arrangé par plus de 50 mods ou encore Red Dead Redemption 2 en 8K/Ultra.

Bien sûr, la vidéo du jour est un peu moins impressionnante. Les environnements paraissent bien statiques et assez vides. Cependant, comme mentionné plus haut, il faut garder à l’esprit qu’Oblivion n’est plus tout jeune : il a débarqué sur PC et Xbox 360 en mars 2006 puis sur PlayStation 3 en avril 2007 en Europe. En outre, contrairement à son successeur Skyrim, que Bethesda n’en finit plus de rééditer (le studio a officialisé il y a peu une Skyrim Anniversary Edition pour PS5 et Xbox Series qui débarquera 11 novembre prochain), Oblivion n’a jamais eu droit au moindre remaster. Heureusement pour lui, la communauté continue de le couvrir de mods et autres packs de textures HD au fil des ans.