La ville de Chorrol du jeu Oblivion rebâtie dans l’Unreal Engine 5

Depuis quelques mois, Greg Coulthar œuvre sur une recréation de The Elder Scrolls IV : Oblivion dans l’Unreal Engine 5. En juin dernier, il publiait sur sa chaîne une vidéo de la Cité impériale très fidèle à l’originale. Son seul défaut : ses habitants l’avaient désertée. Début septembre, une autre vidéo montrait les alentours de la Cité, peuplée cette fois. Plus récemment, le 8 octobre, Greg Coulthar a ajouté trois nouvelles séquences que vous pouvez découvrir ci-dessous. Ce sont trois parties d’un ensemble titré The road to Chorrol.

Pour ceux qui ne seraient pas familiers de Cyrodiil, le fandom de The Elder Scrolls indique que Chorrol est une « ville de Cyrodiil, située près de la Grande Forêt, non loin de la frontière de Lenclume ». Elle se divise en cinq quartiers. Parmi ses monuments emblématiques figure la Chapelle de Stendarr illustrée ci-dessous. L’image de droite la montre telle qu’elle apparaît dans la recréation Unreal Engine 5.

Jouez gratuitement à une démo technique Unreal Engine 5 disponible sur Steam

30 IPS avec un Core i7-4770K GeForce GTX 1660

Ces précisions géographiques faites, revenons-en aux vidéos publiées par Greg Coulthar. Dans le descriptif de la première, il explique que le recours à World Partition lui a permis d’abaisser drastiquement l’utilisation de la mémoire, de 20 Go à seulement 5 Go. En outre, il indique qu’il a retravaillé les intérieurs grâce à Data Layers. Précédemment, il rapportait avoir mobilisé les technologies Lumen, Nanite et Echo ; que tous les assets provenaient du jeu Oblivion ; que les textures étaient embellies grâce au 4x Texture Pack d’un dénommé Kuzja80.

En matière de performance, un PC équipé d’un processeur Intel Core i7-4770K, d’une GeForce GTX 1660 avec 6 Go de VRAM et 24 Go de mémoire vive offre environ 30 images par seconde en Full HD.

Malheureusement, Greg Coulthar souligne dans chacune des ses vidéos que son projet est personnel et qu’il ne prévoit pas de le proposer en téléchargement.