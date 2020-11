La version physique de Cyberpunk 2077 occupe deux disques Blu-ray

Le jeu Cyberpunk 2077 sort le 10 décembre prochain. Sur PC, on sait depuis septembre et la publication des configurations minimale et recommandée que le titre occupe 70 Go d’espace disque. Sur consoles, la version physique du jeu tient sur deux disques Blu-ray.

C’est ce qui apparait sur une photographie partagée par Mikeymorphin, lequel travaille dans une boutique ayant reçu du contenu promotionnel pour la version PS4 du soft. Un disque Blu-ray double couche offre une capacité de 50 Go. Néanmoins, il est parfois possible de compresser les fichiers : sur Steam par exemple, le téléchargement d’un jeu est souvent moins lourd que l’espace qu’il occupe une fois installé sur un HDD ou SSD. À l’évidence CD Projekt Red n’a pas pu, ou souhaité, opter pour cette solution.

Cyberpunk 2077 se montre pour la première fois sur consoles

Red Dead Redemption 2 également sur deux disques

Ce n’est pas la première fois qu’un studio livre son jeu sur deux disques Blu-ray : c’est notamment le cas de Rockstar avec Red Dead Redemption 2. Un disque sert uniquement à l’installation, l’autre à finaliser cette dernière ainsi qu’au lancement. On peut s’attendre à un mécanisme similaire pour Cyberpunk 2077 sur PS4 et Xbox One.

Enfin, pour les Xbox Series X / S et PlayStation 5, le studio délivrera la version next-gen par l’intermédiaire d’un patch.

Source : Tom’s Hardware US