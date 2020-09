Cyberpunk 2077 : voici les configurations minimale et recommandée sur PC

Dans deux mois, le nouveau jeu de CD Projekt RED, Cyberpunk 2077, débarquera sur PC, PS4 et Xbox One. Si vous souhaitez le prendre sur la première plateforme, reste à savoir si votre machine est suffisamment bien armée pour le faire tourner. Le studio vient de dévoiler officiellement les configurations minimale et recommandée.

La configuration minimale reste relativement modeste. Elle impose au minimum un processeur Intel Core i5-3570K ou AMD FX-8310, une carte graphique NVIDIA GTX 780 ou AMD Radeon RX 470 et 8 Go de RAM. L’espace disque requis est de 70 Go.

Disponible sur le GeForce Now

La configuration recommandée indique un processeur Intel Core i7-4790 ou AMD Ryzen 3 3200G, une carte graphique NVIDIA GeForce GTX 1060 ou AMD Radeon R9 Fury et 12 Go de RAM.

Comme prévu, Cyberpunk 2077 se cantonne à l’API DirectX 12. Bien que ce ne soit pas mentionné ici, il proposera du ray tracing RTX et du DLSS 2.0. Enfin, si votre PC ne répond pas aux exigences matérielles, rappelons que le titre sera jouable dès son lancement sur le GeForce Now de NVIDIA.

On termine par deux nouveaux trailers fraichement publiés. Quatre anciennes vidéos de Cyberpunk 2077 capturées lors du Night City Wire sont aussi disponibles dans une précédente actu.