La Xbox Series X Lockhart avec une puissance de 4 TFLOPS refait surface

Depuis plusieurs mois, des informations contradictoires au sujet de la prochaine machine de Microsoft, la Xbox Series X, mentionnent une ou deux consoles. Celle présentée jusqu’ici par Microsoft et que l’on désigne communément sous le nom de Xbox Series X serait l’Anaconda. Mais une variante moins puissante et moins chère, baptisée Lockhart, serait toujours d’actualité.

En effet, des notes de publication de juin 2020 pour la Xbox mentionnent « un kit de développement Scarlett » avec trois noms de consoles : « default, Anaconda et Lockhart ». Ajoutez à cela une publication de Tom Warren, rédacteur en chef de The Verge, dans laquelle ont aperçoit une carte mère de Xbox Series X avec l’image distinctive d’un anaconda. Rappelons que Project Scarlett était le nom de code pour la Xbox Series X.

Microsoft veut utiliser le SoC des Xbox dans les serveurs de son Project xCloud

Une console pour du 1080p ?

The Verge confirme que le kit de développement Xbox comprend bien un « mode spécial Lockhart ». Le site cite des sources anonymes mais « familières des plans de Microsoft pour la Xbox ». Il rapporte que cette version embarque « 7,5 Go de RAM utilisables, un processeur avec une fréquence sous-cadencée pour une puissance d’environ 4 TFLOPS ». L’évocation de cette puissance de 4 TFLOPS n’est pas inédite, puisque déjà en décembre, une fuite donnait cette valeur. À titre de comparaison, la Xbox Series X « standard », c’est-à-dire la supposée Anaconda, s’arme de 13,5 Go de RAM utilisables et délivre une puissance de 12 TFLOPS. Ainsi, selon The Verge, si l’Anaconda vise le 4K à 60 ips, la Lockhart se bornerait à du 1080p ou 1440p.

Bien entendu, toutes ces données sont à prendre avec prudence. Toutefois, la philosophie de Microsoft pour sa future console la fait de plus en plus ressembler à un PC. À ce titre, tous les jeux débarqueront sur Xbox Series X, PC, mais aussi Xbox One pendant encore quelques années. Chaque nouveau titre serait donc jouable sur un de ses supports, les performances s’ajustant simplement en fonction de la machine utilisée.