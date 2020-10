L’AMD Ryzen 5 5600X humilie le Core i5-10600K sur SiSoftware

À quelques jours du lancement des Ryzen 5000 d’AMD (le 5 novembre), les fuites concernant leurs performances s’accumulent ; au passage, notez que l’embargo d’AMD concernant les tests dure jusqu’au 5 novembre, et que nous ne pourrons donc vous livrer notre verdict avant cette date. Aujourd’hui, peu de temps après son grand frère le Ryzen 9 5950X, au tour du Ryzen 5 5600X de passer sur SiSoftware.

Pour mémoire, ce modèle embarque 6 cœurs / 12 threads et 32 Mo de cache L3. Sa fréquence de base est de 3,7 GHz et sa fréquence Boost, de 4,6 GHz. La puce obtient 255,22 GOPS en test arithmétique et 904,38 Mpix/s en test multimédia.

Les Ryzen 5000 apprécieraient la DDR4-4000

Une architecture CPU Zen 3 performante

Reste maintenant à comparer ces résultats avec ceux obtenus par le processeur concurrent Intel Core i5-10600K. Ce dernier est également un 6 cœurs / 12 threads ; il se contente en revanche de 12 Mo de cache L3. Ses fréquences sont de 4,1 GHz et 4,8 GHz (base / Boost). La puce Intel marque 224,07 GOPS et 662,33 Mpix/s.



Ainsi, le Ryzen 5 5600X se montre 13,9 % supérieur en test arithmétique, 36,5 % en test multimédia. Quand on compare les TDP des deux rivaux, à 125 W pour le Core et 65 W pour le Ryzen, l’Intel devrait normalement se trouver devant ; c’est un peu comme si en boxe, un poids lourd affrontait un poids moyen. De fait, ces résultats attestent des belles performances offertes par l’architecture CPU Zen 3 et ce, avec une consommation contenue.

Source : Tom’s Hardware US