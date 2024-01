L’ASUS ROG Phone 8 Pro délaisse son design gaming pour ressembler à un smartphone lambda

L’ASUS ROG Phone 8 arbore un design plus sage, mais conservera des composants très haut de gamme : Snapdragon 8 Gen 3 et jusqu’à 24 Go de RAM apparemment. Autant dire que la série restera un excellent partenaire de jeu en 2024.

© MySmartPrice

Les ASUS ROG Phone comptent parmi les meilleurs smartphones gaming ; l’entreprise lancera la série 8 le 16 janvier prochain en Chine. Vous pouvez d’ores et déjà admirer la version Pro grâce aux visuels ci-dessous.

© MySmartPrice

Ils sont partagés par le site MySmartPrice. Par rapport au ROG Phone 7 Pro, ASUS a opté pour un design plus épuré et moins « futuriste ». En tout cas, ce ROG Phone 8 Pro ressemble de plus en plus à un smartphone généraliste et de moins en moins à un modèle orienté gaming. Notez que le design des versions standard et Pro serait quasiment identique.

ROG Phone 7 Ultimate © ASUS

Snapdragon 8 Gen 3 et 24 Go de RAM

Sur la base des images fournies par notre confrère, l’Asus ROG Phone 8 Pro possède un écran plat avec une caméra centrale plutôt qu’une encoche. Le côté droit du téléphone comporte les boutons de mise sous tension de l’appareil et de volume.

© MySmartPrice

Sur le côté gauche, nous retrouvons un port USB-C. Enfin, en bas du smartphone, il y a le port de charge ainsi qu’une prise jack pour le casque.

© MySmartPrice

Selon les fuites de ces dernières semaines, cet ASUS ROG Phone 8 Pro a des dimensions de 163,8 x 76.8 x 8,9 mm et pèse 225 grammes. Pour la comparaison, le ROG Phone 7 Ultimate mesure 172,8 x 77,3 x 10,3 mm et affiche 246 grammes sur la balance.

Le smartphone hériterait d’une dalle AMOLED FHD+ de 6,78 pouces avec un taux de rafraîchissement de 165 Hz qui prendrait en charge le HDR 10. Par ailleurs, ce modèle aurait droit à une certification IP68.

Pour le SoC, il y a peu de doute quant au recours au dernier né de Qualcomm pour les smartphones très haut de gamme de 2024, à savoir le Snapdragon 8 Gen 3 ; les ROG Phone 7 mobilisent un Snapdragon 8 Gen 2. Concernant la mémoire vive, cette série proposerait jusqu’à 24 Go et plus seulement 16 Go. Côté stockage, ASUS proposerait jusqu’à 1 To.

À propos de la batterie, plusieurs sources évoquent une capacité de 5 500 mAh avec une charge rapide de 65 W. Enfin, ces ROG Phone 8 fonctionneront sous Android 14.

Source : MySmartPrice