L’Auto SR, la techno d’upscaling des PC Copilot+ aura un usage restreint

L’Auto SR, la technologie de mise à l’échelle de Microsoft, risque de décevoir. En plus d’exiger un PC Copilot+ alimenté par un Snapdragon X Elite, la liste des jeux compatibles semble assez restreinte. De plus, ces 12 jeux ne sont pas particulièrement récents, ce qui remet en question l’utilité même de cet outil.

©Microsoft

Microsoft vient d’annoncer un nouveau type d’ordinateur dopé à l’intelligence artificielle devant “révolutionner” la façon de travailler des usagers : les PC Copilot+. Ces derniers seront alimentés par le Snapdragon X, le dernier SoC de Qualcomm.

Ces PC devraient offrir tout un panel de fonctionnalités IA avancées lors de leur sortie. Ils profiteront également des nouveautés de la mise à jour majeure 24H2 de Windows 11 centrée autour de l’intelligence artificielle.

Parmi ces outils inédits, il est possible de retrouver une technologie conçue pour les joueurs : l’Auto SR. Une technologie d’upscaling développée par Microsoft similaire à ce qu’il est possible de retrouver chez AMD avec le FSR et NVIDIA avec le DLSS.

En revanche, comme bon nombre des fonctionnalités IA à venir de Windows 11, celle-ci sera (pour l’instant) réservée uniquement aux PC équipés de la puce haut de gamme de Qualcomm, le Snapdragon X Elite. En plus de cette restriction, il est désormais possible de connaître la liste des jeux compatibles officiellement, et celle-ci est assez limitée.

©Qualcomm

Les PC Copilot+ sont-ils taillés pour le gaming ?

Le Snapdragon X Elite semble à l’aise avec les jeux et s’en sort avec honneur en faisant tourner Baldur’s Gate 3 à un framerate proche des 30 FPS. Pourtant, il semblerait que Microsoft ne souhaite pas faire de ses PC Copilot+ des ordinateurs gamers à part entière.

Finalement, la technologie permettant de magnifier les graphismes d’un jeu ne sera disponible (au début) que sur 12 titres en tout. La plupart d’entre eux ne sont d’ailleurs pas particulièrement récents ni exigeants. Actuellement, les jeux pouvant bénéficier de l’Auto SR de Microsoft sont les suivants :

7 Days to Die

BeamNG Drive

Borderlands 3

Control

Dark Souls III

God of War (2016)

Kingdom Come: Deliverance

Resident Evil 2

Resident Evil 3

Sekiro: Shadows Die Twice

Sniper Ghost Warrior Contracts 2

The Witcher 3: Wild Hunt

Si la liste contient quelques titres populaires comme The Witcher 3 ou God of War, ceux-ci ne demandent pas un PC gamer haut de gamme. Il est donc dommage de voir Microsoft limiter sa technologie à ces jeux relativement “accessibles”.

The Witcher 3 ©CD Projekt RED

Il aurait été préférable de permettre à des jeux plus modernes (comme Baldur’s Gate 3) de profiter de l’Auto SR. En tant que tel, il semblerait que le jeu sur un PC Copilot+ ne soit pas la priorité de Microsoft. Sachant que la technologie d’upscaling exige le SoC haut de gamme de Qualcomm, il est peu probable qu’elle soit un argument de vente solide pour les PC IA de l’entreprise.

Il faut espérer que le géant de Redmond étende la liste des jeux compatibles à l’avenir. Auquel cas, l’Auto SR risque de n’être qu’un gadget supplémentaire sur les ordinateurs nouvelle génération que sont les PC Copilot+.