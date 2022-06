L’Aya Neo Next II va s’armer d’un GPU dédié AMD / Intel

Une version avec Ryzen 6000 et Radeon RX 6000M ; une autre avec CPU Alder Lake et GPU Arc Alchemist mobile.

Il y a un peu plus d’un mois, AyaNeo a officialisé son Aya Neo 2, dotée d’un APU Ryzen 6000, et profitant donc de l’architecture graphique RDNA2. Seulement on ne vous apprendra rien, lorsque l’on veut vraiment en avoir sous le capot, une carte graphique dédiée reste la meilleure option. Pour matérialiser cette évidence, l’entreprise proposera une Aya Neo Next II, une console portable armée d’un GPU dédié Intel ou AMD.

Crédit : Aya Neo

Lors d’une diffusion en direct sur YouTube, les membres d’Aya Neo ont annoncé que la prochaine édition de leur console Aya Neo Next embarquerait une carte graphique AMD Radeon RX 6000M ou Intel Arc Alchemist mobile. Ces GPU seront associés à des CPU Ryzen 6000 ou Alder Lake. La société n’a cependant pas précisé quelles références. Pour la carte graphique dédiée, on peut logiquement tabler sur une solution peu gourmande en énergie : une Radeon RX 6400M ou une RX6500M ; une carte Arc mobile de série 300.

Même avec un GPU à la puissance limité, le principal défi de cette intégration sera de garantir un refroidissement suffisant à la fois pour le processeur et la carte graphique. Deux options : de l’espace, ce qui s’accorde mal avec le concept de console portable, ou des ventilateurs véloces, qui généreront forcément des nuisances sonores. Sur cet aspect aussi, Aya Neo est restée évasive.

Et le prix ?

La première édition de l’Aya Neo Next coûte relativement cher. Les tarifs se situent entre 1300 dollars et 1600 dollars. Autant dire que cette Aya Neo Next II avec GPU dédié pourrait faire exploser la facture. Pour l’instant, les prix, tout comme la date de sortie, n’ont pas été communiqués. Quoi qu’il en soit, Aya Neo prévoit de sérieusement étoffer son catalogue en 2022. La société a déjà officialisé sept nouveaux modèles.