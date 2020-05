Le Core i5-10400 fait ses preuves sur Cinebench, GTA V et Assassin’s Creed Odyssey

En attendant les tests complets des processeurs Comet Lake-S d’Intel, pas mal de fuites donnent déjà un bon aperçu des performances. Celles d’aujourd’hui concernent le Core i5-10400. Un modèle armé de 6 cœurs / 12 threads dont la fréquence de base est de 2,9 GHz et la fréquence Boost maximale sur tous les cœurs, de 4 GHz.

Dans des comparatifs en provenance de Bilibili partagés par momomo_us, le Core i5-10400 affronte le Core i5-9400F et le Core i7-9700F. Deux puces Coffee Lake Refresh munies de respectivement 6 cœurs / 6 threads et 8 cœurs / 8 threads. Les processeurs font leurs preuves sur Cinebench R15 et R20 ainsi que sur deux jeux, Grand Theft Auto V et Assassin’s Creed Odyssey (en 1080p). Le Core i5-10400 est un échantillon d’ingénierie. Il prend place sur une carte mère Z490 et s’appuie sur 16 Go de mémoire DDR4-2933. Ses rivaux Coffee Lake Refresh sont installés sur une carte mère Z390. Ils sont aussi épaulés par 16 Go de mémoire mais en DDR4-2666. Dans tous les cas, la carte graphique utilisée est une RTX 2060 Super Ventus (MSI).

Pas très loin du Core i7-9700F et parfois devant

Sur Cinbench R15, le Core i5-10400 marque 186 points en monocœur. Un résultat qui le place à mi-chemin entre le Core i5-9400F (172 points) et le Core i7-9700F (199 points). En multicœurs, il obtient 1351 points et devance logiquement l’ancien Core i5 (969 points). Il reste néanmoins derrière le Core i7 (1496 points). Idem pour Cinebench R20 en multicœurs avec 3215 points pour la puce Comet Lake-S, légèrement en retrait par rapport au Core i7-9700F et ses 3634 points.

Sur Grand Theft Auto V, on retrouve la même hiérarchie. Toutefois, sur Assassin’s Creed Odyssey, un jeu réputé très gourmand en CPU, le nouveau venu prend la tête. Il atteint 67 ips contre 65 ips pour le Core i7-9700F.

Enfin, sachez que le Core i5-10400 a un tarif unitaire pour 1000 pièces de 182 dollars.