Le Core i5-1250P rivalise avec le Ryzen 7 5800X en mono-cœur sur Geekbench 5

Le processeur Intel Core i5-1250P, qui appartient à la gamme mobile Alder Lake-P, a fait une apparition dans Geekbench 5. Benchleaks l’a repéré et a comparé les résultats obtenus à ceux d’un Ryzen 7 5800X, un 8 cœurs / 16 threads desktop.

Les précédentes données dont nous disposions pour la série Alder Lake-P (U-28) mentionnaient trois références, à savoir les Core i7-1280P, Core i7-1260P et Core i5-1240P. Le premier serait un 14 cœurs / 20 threads (6 P-cores et 8 E-cores), les deux autres des 12 cœurs / 16 threads (4 P-cores et 8 E-cores) ; le Core i5-1250P adopterait cette même configuration. Contrairement aux processeurs de série H, centrés sur la performance, ceux de série P ont des contraintes énergétiques plus strictes et donc des TDP plus faibles.

Les puces mobiles AMD largement battues

Geekbench 5 détecte le Core i5-1250P avec une fréquence de base de 2,10 GHz. La fréquence Boost n’est pas renseignée. La puce marque 1611 points en mono-cœur et 8789 points en multicœurs. Benchleaks précise que dans ces deux tests, le Core i5 se montre respectivement 6,8 % et 18,2 % inférieur à un Ryzen 7 5800X. Si l’on regarde la base de données Geekbench 5, le Ryzen marque en moyenne 1672 points en mono-cœur, 10 374 points en multicœurs.

En général, comparer les performances d’un processeur desktop et celles d’un processeur mobile n’a pas vraiment de sens. Malgré tout, cette comparaison permet de constater les très bonnes prestations en mono-cœur de la puce Intel – en tout cas sur Geekbench 5.

Maintenant, si l’on se réfère aux plus récents processeurs mobiles AMD, le Ryzen 5 5600U (6 cœurs / 12 threads, Zen 3, TDP de 15 W) affiche des scores moyens de 1206 points en mono-cœur et de 5260 points en multicœurs ; le Ryzen 5 5600H (6 cœurs / 12 threads, Zen 3, TDP de 45 W) obtient en moyenne 1234 points en mono-cœur et 5501 points en multicœurs. Dans les deux cas, le processeur Intel jouit donc d’une avance assez confortable. Restera à vérifier si elle se confirme dans d’autres applications.

[GB5 CPU] Unknown CPU

CPU: Intel Core i5-1250P (12C 16T)

Min/Max/Avg: 3715/4368/3947 MHz

Codename: Alder Lake

CPUID: 906A2 (GenuineIntel)

Scores, vs AMD 5800X

Single: 1611, -6.8%

Multi: 8789, -18.2%https://t.co/qm8uZ1gffl — Benchleaks (@BenchLeaks) December 27, 2021

Source : Benchleaks via Tom’s Hardware US