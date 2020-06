Le Core i7-1165G7 surclasse les Ryzen 7 4800U et Ryzen 9 4900HS sur Time Spy

Chaque jour son nouveau round dans le combat qui oppose les processeurs Tiger Lake-U d’Intel aux APU Renoir d’AMD. Lundi, le Core i7-1165G7 dominait un Ryzen 7 4800U sur 3DMark11. Mardi, le Ryzen 7 4800U rebattait les cartes en remportant la seconde manche, également sur 3DMark. Troisième reprise, toujours avec le Core i7-1165G7, ici opposé aux Ryzen 7 4800U et Ryzen 9 4900HS, sur un benchmark exigeant : 3DMark Time Spy version DirectX 12.

Jusqu’à présent, le combat pouvait s’avérer inégal, puisqu’on ignore le TDP du Core i7-1165G7. On sait simplement qu’il est soit de 15W, soit de 28W. Par conséquent, dans le deuxième cas, l’opposer au Ryzen 7 4800U avec son TDP de 15W reviendrait à faire s’affronter un poids moyen et un poids coq. Or, le Ryzen 4900HS avec son TDP de 35W boxe dans une catégorie encore supérieure à celle d’Intel dans tous les cas. Pourtant, sur le plan graphique, la puce d’Intel domine les deux puces d’AMD. Le Core i7-1165G7 embarque a priori un iGPU Gen12 avec 96 unités d’exécution soit 768 unités de shading, tandis que les deux processeurs Ryzen s’arment d’une solution graphique Vega à 8 CU.

Un leadership inversé ?

Le Core i7-1165G7 marque 1338 points au test graphique. Les Ryzen 9 4900HS et Ryzen 7 4800U arrachent 1282 et 1237 points respectivement. Ainsi, la Gen12 Xe d’Intel obtient un score 4,4 % supérieur à celui obtenu par le Ryzen 9 4900HS. Logiquement, avec ses quatre cœurs contre huit pour les puces d’AMD, le champion d’Intel se fait nettement dépasser sur le test CPU, avec 4679 points contre 7115 et 7511 respectivement pour les Ryzen 7 4800U et Ryzen 9 4900HS.

Processeur Cœurs / Threads Fréquence de base / Boost (GHz) TDP (W) Score graphique Score CPU Core i7-1165G7 4 / 8 2,8 / 4,7 ? 1338 4679 Ryzen 9 4900HS 8 / 16 3 / 4,3 35 1282 7511 Ryzen 7 4800U 8 / 16 1,8 / 4,2 15 1237 7115

Il faudra attendre des résultats en conditions réelles pour émettre un jugement. Quoi qu’il en soit, comme on le mentionnait il y a peu, ces bons scores obtenus par la Gen 12Xe attestent des efforts consentis par Intel, là où AMD s’est contenté de recycler sa vieillissante architecture Vega. La hiérarchie semble s’inverser par rapport aux années précédentes : désormais, AMD propose de meilleure performance CPU, tandis qu’Intel compense avec un iGPU plus puissant. Jusqu’à ce qu’AMD passe à Navi pour ses APU ?