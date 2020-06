Un processeur Tiger Lake-U domine un Ryzen 7 4800U ‘Renoir’ sur 3DMark

Les puces Tiger Lake-U apparaissent régulièrement dans des bases de données ces dernières semaines. Mi-avril, l’une d’elle avait obtenu un score graphique prometteur sur Fire Strike. Une nouvelle fuite sur 3DMark confirme ces bonnes performances. Un processeur Intel Tiger Lake-U, le Core i7-1165G7, domine un AMD Ryzen 7 4800U.

Avant de comparer les résultats, rappelons quelques caractéristiques des deux combattants en présence. La puce d’Intel embarque 4 cœurs (Willow Cove) / 8 threads à des fréquences de 2,8 GHz (base) et 4,4 GHz (Boost) dans le cas présent. Elle s’appuie sur un iGPU Xe Gen12. Le TDP se situerait aux alentours de 25W. En ce qui concerne le Ryzen 7 4800U, il s’agit d’un modèle 8 cœurs / 16 threads sous architecture Zen2, avec une fréquence de base de 1,8 GHz et une fréquence Boost de 4,2 GHz. Il s’arme d’une solution graphique Vega avec 8 CU. Son TDP est de 15W.

La Gen12 d’Intel supérieure à Vega ?

Le Core i7-1165G7 obtient un score physique de 11 879 points et un score graphique de 6912 points. Des scores de 11 917 et 6121 points respectivement pour le Ryzen 7 4800U. Vous le constatez, les résultats sont presque identiques malgré un nombre de cœurs deux fois plus élevé pour le processeur AMD. Cela reste toutefois à nuancer, puisque 3DMark11 commence à dater et n’est pas réputé pour gérer de manière optimale un grand nombre de cœurs. Pour la partie graphique en revanche, la victoire de la puce d’Intel ne souffre d’aucune contestation. Elle témoigne de l’investissement consenti par l’entreprise dans ses solutions graphiques Xe, là où AMD s’est contenté d’optimiser sa vieillissante architecture Vega pour ses APU Renoir.

Processeur Intel Core i7-1165G7 AMD Ryzen R7 4800U 3DMark score Physique 11879 11917 3DMark score Graphique 6912 6121