Le Core i7-1165G7 Tiger Lake-U malmené par le Ryzen 7 4800U sur 3DMark

Des scores graphiques sans appel : 64,63 ips en GT1 et 89,41 ips en GT2 pour l’AMD, 27,79 ips en GT1 et 32,05 ips en GT2 pour l’Intel.

Hier, on découvrait une puce Tiger Lake-U en train de dominer un Ryzen 7 4800U Renoir sur 3DMark. Voici une nouvelle confrontation entre un processeur Tiger Lake-U avec iGPU Gen12 Xe et un APU Renoir sur 3DMark qui contrebalance l’issue du précédent affrontement.

On retrouve un Core i7-1165G7 Tiger Lake-U, a priori configuré cette fois-ci avec un TDP de 15W, un Ryzen 7 4800U (15W) d’AMD et un Ryzen 7 4800HS (35W). La puce d’Intel embarque 4 cœurs / 8 threads et ses rivaux AMD, 8 cœurs / 16 threads. Les trois processeurs s’opposent sur le test « Night Raid » de 3DMark.

Solide sur la partie CPU, bien moins sur la partie iGPU

En toute logique, le Core i7-1165G7 se fait dominer sur le test CPU. Il marque 9201 points contre 10 299 points pour le Ryzen 7 4800U. Le Ryzen 7 4800HS trône avec 12 150 points. Les choses se compliquent sur les tests graphiques pour le processeur d’Intel. Il est largement devancé par le Ryzen 4800U muni de 8 unités de calcul Vega. La puce d’AMD obtient 64,63 ips en GT1 et 89,41 ips en GT2 contre seulement 27,79 ips en GT1 et 32,05 ips en GT2 pour l’iGPU Gen12 Xe du Core i7-1165G7.