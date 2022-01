Le Core i9-12900HK bat le Threadripper 1950X dans Cinebench R20

Au CES 2022, Intel a présenté plusieurs processeurs mobiles Alder Lake. Le porte-étendard de cette 12e génération pour ordinateurs portables est le Core i9-12900HK. Ce processeur possède 14 cœurs (6 P-cores / 8 E-cores) / 20 threads, 24 Mo de cache L3, et affiche une fréquence Turbo de 5 GHz ; son TDP est de 45 W. Le média roumain Lab 501 livre quelques résultats obtenus par cette puce, apparemment capable de battre le Ryzen Threadripper 1950X dans Cinebench R20.

Le journaliste de Lab 501 qualifie sa publication de « Preview » et non de test à proprement parler, essentiellement à cause de pilotes toujours indisponibles. Il a en sa possession un ordinateur portable équipé du Core i9 ; ce dernier est associée à 32 Go de DDR5-4800 ainsi qu’à une GeForce RTX 3080 Ti.

AMD dévoile ses processeurs Ryzen 6000 mobiles : le mariage des architectures Zen 3+ et RDNA 2

113 W et 99°C

Lab 501 a effectué plusieurs tests, notamment sur Cinebench R15/R20 et PC Mark8. Dans Cinebench R20, le Core i9-12900HK obtient un score de 6741 points, résultat le plus élevé pour un processeur mobile jusqu’à présent. Le processeur d’Intel devance ainsi le Ryzen Threadripper 1950X d’AMD, une puce desktop, qui n’est certes plus de première jeunesse, mais possède 16 cœurs / 32 threads et a un TDP de 180 W. Pour comparer la hausse des performances de génération à génération, elle est, dans ce cas précis, de 16,8 % environ : le Core i9-11980HK, ancien fleuron de la gamme mobile d’Intel, marque 5772 points. Le Ryzen 9 5900HX a quant à lui un score de 5229 points.

LAB51 a également effectué un stress test au cours duquel le processeur, à 4,988 GHz, engloutit 113 W et atteint 99°C.

N’hésitez pas à consulter la source ci-dessous. Et comme toujours, recevez les données issues de ces tests préliminaires avec prudence.

Source : Lab51 via Tom’s Hardware US