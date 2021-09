Le Core i9-12900K surclasse le Ryzen 9 5950X dans le benchmark Ashes of the Singularity

Avec ses 16 cœurs / 24 threads, le Core i9-12900K, porte-étendard de la gamme Alder Lake-S, promet d’être clairement mieux armé que l’actuel Core i9-11900K, réduit à 8 cœurs / 16 threads, pour mettre à mal les meilleurs CPU Ryzen. En tout cas, au cours des semaines passées, nous avons déjà croisé le fleuron d’Alder Lake-S aux prises avec le Ryzen 9 5950X d’AMD dans deux arènes, Cinebench R20 et Geekbench 5 ; l’issue du combat lui était favorable au à chaque fois. C’est aussi le cas pour l’opposition du jour, qui se déroule cette fois dans le benchmark Ashes of the Singularity.

Commençons par rappeler brièvement les caractéristiques des deux belligérants. Le Ryzen 9 5950X, vaisseau amiral de la gamme Ryzen 5000, possède 16 cœurs / 32 threads Zen 3. Sa fréquence de base est de 3,4 GHz et sa fréquence Boost de 4,9 GHz. Il bénéficie de 64 Mo de cache L3 et a un TDP de 105 W. Le Core i9-12900K est un 16 cœurs / 24 threads (8 cœurs Golden Cove et 8 cœurs Gracemont) équipé de 30 Mo de cache L3. Sa fréquence de base serait de 3,2 GHz et sa fréquence Turbo de 5,3 GHz. Son TDP est a priori de 125 W.

Pour relever le défi d’Ashes of the Singularity, les deux puces sont épaulées par une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3080. Il y a onze soumissions pour le processeur d’Intel. Nous ne savons pas si les tests ont eu lieu sous Windows 10 ou Windows 11.

Un score 38,6 % supérieur pour le Core i9-12900K

Dans le test High 1440p, le système Intel marque 14 000 points ; le système AMD 10 100 points. Le Core i9-12900K devance ainsi son rival de 38,6 %. Il n’y pas de résultats cohérents en High 1080p pour la puce d’AMD avec une RTX 3080. Bien sûr, il ne s’agit que d’un benchmark parmi d’autres et il faudra attendre des tests complets pour émettre un avis.

Intel pourrait dévoiler sa gamme Alder Lake-S fin octobre en prévision du lancement de certaines références à la mi-novembre.