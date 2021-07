Intel Core i9-12900K Alder Lake-S : 8+8 coeurs jusqu’à 5,3 GHz

Prévus pour le quatrième trimestre 2021, les processeurs Alder Lake inaugurent un tournant dans la production d’Intel. Douzième génération de Core, gravure en SuperFin 10 nm, nouveau socket LGA1700, support de la DDR5 et du PCIe 5.0 et surtout architecture hybride big.Little qui associe deux types de cœurs Golden Cove et Gracemont… Ils devraient considérablement moderniser l’offre grand public d’Intel, un an avant l’apparition de l’architecture Zen 4 d’AMD.

Intel Core i9-12900K : plus puissant que le Ryzen 9 5950X à 16 coeurs ?

Apparus sur le forum chinois NGA.cn, de premiers benchmarks de modèles d’échantillon de ces CPU Alder Lake-S complètent les rumeurs qui circulaient jusqu’alors. Le vaisseau-amiral devrait être le Core i9-12900K : il intègre 8 coeurs “big” (hautes performances) et 8 coeurs “little” (haute efficacité énergétique), avec une fréquence de base de 3,9 GHz et une fréquence boostée de 5,3 GHz.

Le même document présente deux autres références de CPU Alder Lake-S : le Core i7-12700K (12 coeurs, en 8+4) et le Core i5-12600K (10 coeurs, en 6+4). Testés sous Cinebench R20, ces CPU confirment la montée en puissance :

Core i9-12900K : score 11300+

score 11300+ Core i7-12700K : score 9500+

score 9500+ Core i5-12600K : score 7400+

Si ces scores se confirment, le Core i9-12900K dépasserait d’une franche tête le Ryzen 9 5950X à 16 cœurs d’AMD (10400 points). En l’état, il semble toutefois probable que le score du nouveau CPU d’Intel ait été calculé avec sa fréquence boostée. Un peu plus tôt dans la journée, un autre informateur, YuuKi_AnS, a indiqué qu’il faudrait nécessairement Windows 11 pour débrider la technologie hybride des CPU Alder Lake.

Rocket Lake-S Alder Lake-S Raptor Lake-S Meteor Lake-S Lunar Lake-S Finesse de gravure 14 nm 10nm SuperFin 10nm SuperFin 7nm SuperFin NC Type de coeurs Cypress Cove Golden Cove + Gracemont Raptor Cove + Gracemont Redwood Cove + Gracemont (?) NC Architecture iGPU Gen 12.1 Gen 12.2 Gen 12.2 Gen 12.7 Gen 13 Nbr de cœurs max. 8 coeurs 16 cœurs (8+8) 24 cœurs (8+16) NC NC Socket LGA1200 LGA1700 LGA1700 LGA1700 LGA1700 Type mémoire DDR4 DDR4/DDR5 DDR5 DDR5 DDR5 Gen PCIe PCIe 4.0 PCIe 5.0 PCIe 5.0 PCIe 5.0 PCIe 5.0 Gen Core 11e 12e 13e 14e 14e Chipset Intel 500 (Z590) Intel 600 (Z690) Intel 700 (Z790) NC NC Date de sortie 30 mars 2021 Q4 2021 Q4 2022 2023 2024

À lire | Un processeur Alder Lake-S s’échauffe sur DOTA 2

Source : VideoCardz