Le Core i9-13900KS s’entraîne dans Cinebench R23

Récemment, le divlugateur chi11eddog a publié des résultats dans Cinebench R23 pour plusieurs Core de 13e génération à venir. Il propose désormais la même chose pour le Core i9-13900KS, futur fleuron de la gamme Raptor Lake-S.

© chi11eddog

Ce processeur sera le premier Core avec une fréquence configurée à 6 GHz. Il y a une dizaine de jours, nous avons eu confirmation de toutes ses spécifications : ce Core i9 est toujours un 24 cœurs / 32 threads, mais avec un Thermal Velocity Boost à 6 GHz, un Turbo Boost Max 3.0 à 5,8 GHz et une fréquence de base de 3,2 GHz pour les P-cores. Il a un PBP (Processor Base Power) de 150 W, soit 25 W de plus que le Core i9-13900K. Sa sortie est prévue le 12 janvier prochain.

Des écarts marginaux avec le Core i9-13900K

L’image fournie donne les scores ci-dessous. Comme précédemment, la configuration utilisée pour ces tests, réalisés en interne pour les partenaires, n’est pas connue ; en principe, elle n’implique pas de disparités entre les processeurs.

Processeur / Benchmark Cinebench R23 mono-cœur Cinebench R23 multicœurs Core i9-13900KS 2366 40 998 Core i9-13900K 2243 39 689 Core i9-13900 1948 38 496 Ryzen 9 7950X 2057 37 892

Dans ces benchmarks, l’écart de performances entre le Core i9-13900KS et le Core i9-13900K n’est pas énorme : il est de seulement 5,4 % en faveur du premier en mono-cœur et de 3,3 % en multicœurs. Pas terrible pour un processeur qui semble parti pour coûter environ 22 % plus cher selon des tarifs en dollars canadiens. Les scores Geekbench, rappelés ci-dessous, témoignaient déjà de marges assez faibles. Pour une autre comparaison, sachez que le Core i9-12900KS, qui est un 16 cœurs / 24 threads, a des moyennes de 2082 et de 27 796 points dans Cinebench R23.