Le FSR 2.0 d’AMD officieusement porté sur Dying Light 2

Après Cyberpunk 2077, c’est au tour de Dying Light 2 de profiter du FSR 2.0 grâce à un mod communautaire. La technologie d’AMD permet d’améliorer les performances et la qualité visuelle par rapport à la première version du FSR, se posant désormais en concurrente sérieuse au DLSS de NVIDIA.

Le FSR 2.0 plus joli et plus performant

Concrètement, le mod change le DLSS de NVIDIA par le FSR 2.0 d’AMD dans le jeu, l’installation du mod consistant au remplacement des DLLs concernées. Le rendu en DirectX 12 est également obligatoire. En sélectionnant le rendu DLSS Qualité on obtient alors du FSR 2.0 Qualité (soit un upscaling x1,5), le DLSS Équilibré est remplacé par du FSR 2.0 Équilibré (ratio x1,7) et le DLSS Performances laisse sa place au FSR 2.0 Performances (avec un ratio de x2).

Dying Light 2 : le FSR délibérément bridé pour le rendre moins convaincant que le DLSS ?

Les auteurs du mod avertissent tout de même que leur création est forcément moins aboutie que s’il s’agissait d’un ajout officiel à Dying Light 2, et que des bugs visuels peuvent subvenir avec certaines ombres et textures. Néanmoins, les améliorations tant visuelles qu’au niveau des performances semblent bel et bien réelles, comme tendent à le prouver les tests réalisés par nos confrères de Wccftech. Les qualité visuelle du FSR 2.0 Performance se rapproche ainsi de celle du FSR 1.0 Ultra Quality, tout en offrant un framerate supérieur (72 FPS contre 85 FPS).

Dying Light 2 : FSR 1.0 vs FSR 2.0 – Crédit : VideoCarz

Reste toutefois à savoir si une telle modification des fichiers fonctionnera toujours si l’éditeur ajoute un jour un logiciel anti-cheat à son jeu, Dying Light 2 pouvant pour rappel être joué en coop.

Source : Wccftech