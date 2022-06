Un mod ajoute le FSR 2.0 à Cyberpunk 2077 : framerate doublé avec une GeForce GTX 1080

Officiellement, Cyberpunk 2077 ne supporte que le FSR 1.0 (FidelityFX Super Resolution) et le DLSS. L’implémentation du FSR 2.0 n’est pas au programme pour le moment ; en tout cas, le titre de CD Projekt RED n’apparaît pas dans la liste des titres compatibles FSR 2.0 à venir, communiquée par AMD. Un moddeur appelé PotatoOfDoom1337 propose toutefois un mod appelé FidelityFX Super Resolution 2.0 for Cyberpunk sur Nexusmods. Comme son nom l’indique assez bien, il implémente le FSR 2.0 dans le jeu.

FSR 1.0 mode équilibré – Crédit : PotatoOfDoom1337 FSR 1.0 mode équilibré – Crédit : PotatoOfDoom1337

L’auteur prévient que le mod est encore en développement et qu’il souffre encore de quelques bugs. Toujours est-il qu’il propose les deux comparaisons ci-dessus, assez parlantes : elles illustrent le rendu du FSR 1.0 et du FSR 2 en mode équilibré. Côté performance, PotatoOfDoom1337 déclare que « sa GTX 1080 est capable de faire fonctionner Cyberpunk en 4k avec environ ~45 images par seconde, ce qui représente une amélioration de 2x par rapport aux performances 4k natives tout en ayant un impact très mineur sur la qualité. En outre, oui ! ce mod est compatible avec tous les GPU AMD, Intel et NVIDIA qui peuvent gérer Cyberpunk ». Notez que selon les tests, le FSR 2.0 offre une meilleure qualité d’image mais s’avère plus gourmand que le FSR 1.0. Ainsi, les gains évoqués par Potato doivent en principe être plus probants avec le FSR 1.0 ; mais le rendu moins convaincant.

FSR 1.0 / FSR 2.0 / DLSS 2.4

Pour une comparaison plus poussée, la chaîne YouTube MxBenchmarkPC propose la vidéo ci-dessous. Elle confronte plusieurs séquences avec le FSR 1.0, FSR 2.0 et le DLSS 2.4 ; nous avions relayé une vidéo DLSS vs FSR en février dernier. Le jeu s’affiche en 1440p avec du Ray Tracing et les réglages Ultra grâce à un PC équipé d’un processeur Intel Core i7-10700F et d’une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3080.

La semaine dernière, AMD a fait le bilan du premier anniversaire du FSR, lancé en juin 2021. Plus de 110 jeux le prennent désormais en charge. Le FSR 2.0 est désormais disponible sous forme d’API open source et débarquerait sur consoles Xbox prochainement.