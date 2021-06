Le GPU Intel DG2 à 256 unités d’exécution proche de la GTX 1050 sur Geekbench

Les performances des GPU DG2 d’Intel font jaser depuis plusieurs semaines : à deux reprises, celles du modèle le mieux doté, celui à 512 UE, ont été comparées à celles délivrées par d’une GeForce RTX 3070 / Ti selon les fuites. Voici un nouvel aperçu des performances des GPU DG2 d’Intel grâce à une entrée sur Geekbench 5. Le score OpenCL est celui d’une variante à 256 unités d’exécution. Le GPU collabore avec un processeur Alder Lake à 14 cœurs / 20 threads (donc a priori armé de 6 cœurs Golden Cove et de 8 coeurs Gracemont). Le résultat de l’iGPU du processeur, un GPU Xe à 96 UE est également connu.

Geekbench donne une fréquence de 1,2 GHz pour l’iGPU DG2 à 96 unités d’exécution et de 1,4 GHz pour le GPU dédié à 256 unités d’exécution. Le premier obtient 6516 points et le second 18 482 points. Ces scores sont proches de ceux obtenus par une carte graphique NVIDIA GeForce GTX 460 et une GeForce GTX 1050 respectivement.

Raja Koduri montre un GPU DG2 pour la première fois et évoque le FSR d’AMD

256 UE, le milieu de gamme DG2

Selon de précédentes informations, Intel prépare actuellement cinq variantes de GPU DG2. Le meilleur d’entre eux embarquerait 512 UE et le moins bien loti 128 UE. Le modèle à 256 UE se situerait pile au milieu de cette gamme. Il serait susceptible de bénéficier de 8 Go de GDDR6 ; toutefois, dans le cas présent, Geekbench ne le détecte qu’avec 6,22 Go. Pour la comparaison, la GeForce GTX 1050 (Pascal) obtient en moyenne entre 18 200 et 18 900 points sur ce test.

Enfin, pour en revenir au processeur Alder Lake, il s’agit probablement d’une puce destinée au marché mobile. Sa fréquence de base est de 797 MHz tandis que sa fréquence Boost monte à 3989 MHz.

La carte graphique Intel Iris Xe DG1 testée sur une dizaine de jeux

Intel devrait lancer ses gammes Alder Lake mobiles et desktop d’ici la fin d’année 2021.

Source : TechPowerUp