La carte graphique Intel Iris Xe DG1 testée sur une dizaine de jeux

En janvier dernier, Intel a lancé sa solution Iris Xe DG1 pour PC fixes. Le premier partenaire a l’avoir intégrée à sa gamme était Asus, avec une carte graphique refroidie passivement, la Xe DG1-G4. Récemment, la société Gunnir a aussi dévoilé un modèle, refroidi activement. Jusqu’ici, il y a eu très peu de tests de l’Iris Xe DG1 : Igor Wallossek a mis à l’épreuve une Xe DG1 SDV début février et nous avons vu une DG1 se mesurer à une Radeon RX 550 sur GPU Basemark en avril. Voici un nouvel essai assez intéressant, réalisé par la chaîne ETA PRIME à partir d’un PC pré-construit. Celui-ci s’arme de la version Asus. Le test met notamment en avant les performances de la référence dans plusieurs jeux : Fortnite, GTA V, Red Dead Redemption 2 et même Cyberpunk 2077. Tous les résultats obtenus sont rassemblés dans un tableau plus loin dans l’article.

Rappelons que la DG1 repose sur un nœud de gravure 10 nm SuperFin. Le GPU possède 80 UE (unités d’exécution) soit 640 shading units ; sa fréquence Boost est de 1 500 MHz. La DG1-4G possède 4 Go de mémoire LPDDR4X sur un bus de 128 bits. Le TDP est de 30 W. Au sein d’un système de jeu CyberPowerPC vendu 749,99 dollars, elle collabore avec un processeur Rocket Lake de 11e génération, un Core i5-11400F (6 cœurs / 12 threads). Pourtant, jusqu’ici, Intel mentionnait seulement une compatibilité avec les puces Coffee Lake de 9e génération et Comet Lake de 10e génération. À l’évidence, la firme a aussi ajouté un support pour que la gamme Rocket Lake puisse gérer la DG1. Terminons avec la mémoire : la barrette de 8 Go de DDR4-3000 du PC a été remplacée par un kit de 16 Go (2 x 8 Go) de DDR4-3600.

Du Full HD à plus de 60 images atteignables sur plusieurs jeux

En Full HD, le GPU d’Intel parvient à fournir 60 images par seconde sur des jeux comme Overwatch ou Fortnite avec les réglages graphiques idoines. Sans surprise, il est beaucoup plus en difficulté sur des titres exigeants et récents tels que Red Dead Redemption 2 ou Cyberpunk 2077.

Jeu Définition Réglage graphique Images par seconde Forza Horizon 4 1080p Low 60 – 70 Injustice 2 1080p Low 59 – 60 Overwatch 1080p Medium 65 – 99 Fortnite 1080p Performance Mode 106 – 262 Genshin Impact 1080p Medium 57 – 60 Rocket League 1080p High 82 -120 Grand Theft Auto V 1080p Normal 79 – 92 Cyberpunk 2077 720p Low 25 – 33 Red Dead Redemption 2 900p Low 32 – 47

Source : Tom’s Hardware US