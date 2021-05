Un PL2 de 115 W pour un processeur Alder Lake mobile à 14 cœurs

Les valeurs PL1 et PL2 de puces mobiles à 10, 12 et 14 cœurs.

Avec sa prochaine génération Alder Lake, Intel va opter pour une architecture type big.LITTLE associant deux architectures de cœurs CPU différents, tant pour les processeurs mobiles que desktop. Coelacanth Dream livre des informations sur les TDP de trois puces Alder Lake mobiles.

Coelacanth Dream mentionne des configurations 2+8+2, 4+8+2 et 6+8+2. Sauf erreur de notre part, le premier chiffre indique le nombre de cœurs performance (Golden Cove) ; le deuxième, le nombre de cœurs basse consommation (Gracemont) ; le troisième mentionne le type d’iGPU (GT2). La puce avec deux cœurs haute performance a un PL2 de 55 W ; celle avec quatre cœurs, de 64 W ; enfin, le PL2 du processeur à 6 cœurs Golden Cove pourrait monter à 115 W.

Des TDP qui ne bougent pas vraiment mais plus de cœurs

Rappelons que le PL2 désigne la puissance maximale à laquelle peut accéder un processeur pendant un court laps de temps ; le PL1 correspond au TDP communiqué commercialement. Ici, le TDP serait de 15 W, 28 W et 45 W. Une précédente fuite mentionnait 6 gammes de puces Alder Lake, avec des TDP allant de 5 W à 55 W. De fait, ces TDP correspondent peu ou prou aux TDP des différentes gammes Tiger Lake. Cependant, gardez à l’esprit que certaines puces Alder Lake embarqueront plus de cœurs. Enfin, naturellement, les fabricants ajusteront les TDP en fonction des capacités de refroidissement de leurs machines et du ratio performance / autonomie qu’ils souhaitent instaurer.

Source : Colacanth Dream via Tom’s Hardware US