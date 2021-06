Une carte graphique Intel DG2 à 448 UE serait presque aussi performante qu’une RTX 3070

Les performances des prochains GPU HPG (High Performance Gaming ou Graphics selon les sources) d’Intel font l’objet de nombreuses spéculations depuis quelques mois. En avril, Moore’s Law Is Dead avançait que la carte graphique Intel DG2 à 512 UE était au niveau de la RTX 3070 Ti de NVIDIA ; allégation réitérée fin mai. Désormais, Tum_Apisak tend à confirmer cette hypothèse : selon ses informations, sur une base de 100 fixée par la Radeon RX 6700 XT d’AMD, un GPU DG2 à 448 UE (unités d’exécution) cadencé à 1,8 GHz se situe à 92 et la GeForce RTX 3070 de NVIDIA à 97 ; le (ou les) benchmark utilisé n’est toutefois pas précisé.

Jusqu’ici, nous n’avions jamais eu vent d’un GPU DG2 à 448 UE. La précédente rumeur mentionnait cinq cartes graphiques Intel DG2 en préparation, déclinées avec 512, 348, 256, 196 et 128 UE. Début juin, Raja Koduri a exhibé une solution à 512 UE, ce qui a naturellement confirmé l’existence de cette variante. Pour en revenir aux données dévoilées par Tum_Apisak, il ne précise pas s’il s’agit d’un GPU DG2 mobile ou desktop ; de toute évidence, la RX 6700 XT n’étant disponible qu’en version desktop, on peut supposer que c’est aussi le cas de la solution d’Intel. Par ailleurs, il livre aussi une comparaison pour le GPU DG2 à 128 UE, a priori le plus chétif de cette gamme. Avec une fréquence GPU de 1,9 GHz, il devancerait une GeForce GTX 1650 de 12 points ; là encore, la référence du benchmark reste inconnue.

Les RTX 3080 / 3090 et RX 6900 / RX 6800 à l’abri de l’offensive d’Intel ?

En recroisant toutes les données, il semble que le GPU DG2-512 puisse tenir la comparaison avec le GPU GA-104 de NVIDIA (RTX 3060 Ti, RTX 3070 et Ti, RTX 3080 mobile). En revanche, il s’annonce un cran en dessous du GPU GA-102 des RTX 3080 et RTX 3090 et Navi 21 d’AMD (RX 6900 XT, RX 6800 XT et RX 6800). Ainsi, il faudra peut-être patienter jusqu’à la série DG3 pour qu’Intel puisse rivaliser avec NVIDIA et AMD sur le haut et très haut de gamme des GPU grand public.