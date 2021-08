EliteMini HX90 : un mini-PC de 2,22 L équipé d’un Ryzen 9 5900HX

Si vous êtes en quête d’un mini-PC relativement puissant alimenté par une puce AMD, l’EliteMini HX90 de MinisForum pourrait vous intéresser. Dans un boîtier de 195 x 190 x 60 mm (volume de 2,22 L) et pour un poids de 2,65 kg, la machine embarque un processeur Ryzen 9 5900HX (Cezanne) d’AMD et jusqu’à 64 Go de mémoire DDR4-3200.

Gravé en 7 nm et sous architecture Zen 3, le Ryzen 9 5900HX fait partie de la gamme Ryzen 5000 mobile lancée en début d’année. Il possède 8 cœurs / 16 threads et 20 Mo de cache (16 Mo de cache L3). La fréquence CPU de base est de 3,3 GHz mais elle s’envole à 4,6 GHz en Boost. Concernant la solution graphique intégrée, ce sont 8 cœurs Vega cadencés à 2,1 GHz.

Un M2.2280 et deux emplacements 2,5 pouces

Cet EliteMini HX90 possède deux emplacements mémoire DDR4 SO-DIMM, un emplacement M2.2280 et a deux espaces pour HDD / SSD 2,5 pouces en SATA III.

En matière de refroidissement, MinisForum a opté pour une unique turbine braquée sur le Ryzen 9 5900HX. Le volume sonore à pleine charge ne dépasse pas 30 dBA selon le fabricant.

La connectique inclut une paire de ports HDMI 2.0b et deux sorties DisplayPort 1.4a, un port 2,5 GbE et 6 ports USB (5 USB 3.2 Gen1 Type-A et un Type-C). Les options de connectivité sans-fil passent par du Wi-Fi 6 et du Bluetooth 5.1.

Modèle HX90 CPU AMD Ryzen 9 5900HX

Cezanne (Zen 3), 8C/16T

3,3 – 4,6 GHz

45W TDP (35W-54W cTDP) GPU AMD Radeon Graphics 8CU @ 2,1 GHz Mémoire 2x DDR4-3200 SODIMMs

1.2V, 64 Go max. Carte mère Modèle custom de 7,5 x 7 pouces Stockage 1x M.2 2280 (key M) PCIe 3.0 x4 NVMe/AHCI SSD

2x SATA3 2,5 pouces HDD / SSD Ports E/S 1x USB 3.2 Gen 1 Type-A (façade)

1x USB 3.2 Gen 1 Type-C (façade)

4x USB 3.2 Gen 1 Type-A (arrière) Sans-fil Intel Wi-Fi 6 AX200

(2×2 802.11ax Wi-Fi + Bluetooth 5.1 module)

1 × 2,5 GbE port Sorties d’affichage 2x DP 1.4a

2x HDMI 2.0b Audio 7.1 digital (via HDMI et DisplayPort)

L+R+mic (façade)

L+R+mic (arrière) Boîtier Plastique infusé de fibre de carbone / Serrure Kensington Alimentation Adaptateur 120 W (19V @ 6,3A) Divers Plaque de montage VESA Dimensions 195 mm x 190 mm x 60 mm / 2,22L Prix Barebones (629 – 729 dollars)

16 Go RAM + 256 Go SSD (799 – 899 dollars)

16 Go RAM + 512 Go SSD (829 – 929 dollars)

32 Go RAM + 512 Go SSD (909 – 1009 dollars)

Début des expéditions prévu en septembre.

Source : AnandTech