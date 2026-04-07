Intel lance discrètement le Core Ultra X7 378H, quasi identique au X7 368H

Intel continue d’étoffer son catalogue de processeurs avec une nouvelle référence dans la gamme Panther Lake. Le Core Ultra X7 378H vient d’apparaître sur le site officiel du fabricant, sans annonce particulière.

Ce lancement arrive peu après celui du Core Ultra 7 251HX, un autre processeur introduit dans la même discrétion mais appartenant, lui, à la famille Arrow Lake HX. Le 378H s’inscrit donc dans une tendance récente chez Intel : enrichir son offre sans communication officielle.

Des spécifications identiques au X7 368H

Le Core Ultra X7 378H repose sur une structure de 16 cœurs et 16 threads. Cette configuration hybride combine 4 cœurs de performance (P-Core), 8 cœurs d’efficacité (E-Core) et 4 cœurs d’efficacité basse consommation (LP-E). Le processeur peut atteindre une fréquence turbo maximale de 5,0 GHz et dispose de 18 Mo de cache L3.

Concernant la consommation énergétique, Intel indique une puissance de base de 25W, pouvant grimper jusqu’à 80W en mode turbo. La partie graphique intégrée est confiée à l’iGPU Intel Arc B390, qui dispose de 12 cœurs Xe3 et d’une fréquence dynamique de 2,5 GHz.

Enfin, la puce prend en charge jusqu’à 96 Go de mémoire vive LPDDR5X, avec une vitesse de transfert maximale de 9600 MT/s. Avec ce lancement, Intel semble vouloir clarifier son offre en séparant strictement les références dédiées aux produits grand public de celles réservées aux solutions industrielles ou embarquées.

Une seule différence notable : l’absence de support embarqué

La seule distinction entre les deux puces réside dans leur destination. Contrairement au Core Ultra X7 368H, qui prend en charge le segment embarqué, le 378H est réservé au marché grand public. Il ne sera donc pas intégré dans des systèmes industriels ou embarqués, mais uniquement dans des appareils destinés aux consommateurs.

Hormis ce point, aucune autre différence n’a été relevée entre les deux processeurs. Intel propose ainsi deux références aux spécifications techniques identiques, mais dont les usages prévus divergent.