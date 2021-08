Le NUC 12 d’Intel s’armerait de cartes graphiques DG2

Parmi les versions DG2-256, DG2-384 et DG2-512, munies respectivement de 8, 12 et 16 Go de GDDR6.

Intel a officiellement lancé son NUC 11 Beast Canyon, armé d’un Core i9-11900KB, Core i7-11700B ou Core i5-11400H et susceptible d’accueillir une carte graphique dédiée, fin juillet. Certaines spécifications présumées – et préliminaires – de son successeur, le NUC 12, ont fuité sur Weibo.

Elles mentionnent un processeur Intel Core i5 et deux Core i7 de « nouvelle génération », certainement Alder Lake. Étrangement, une option avec Core i9 ne semble pas envisagée. Les processeurs collaboreraient avec une avec carte graphique dédiée munie de 8 Go, 12 Go ou 16 Go de mémoire GDDR6 ; des configurations qui correspondent à celles évoquées pour les cartes graphiques Intel DG2, aux modèles à 256, 384 et 512 unités d’exécution respectivement.

DisplayPort 2.0

La diapositive fournit des informations sur les sorties d’affichage. Les cartes DG2 proposeraient ainsi un port HDMI 2.1, un DisplayPort 2.0 et un Mini DisplayPort 2.0. Actuellement, aucune carte graphique AMD ou NVIDIA ne possède un port DP 2.0, ce qui accrédite l’hypothèse de solutions graphiques inédites, autrement dit les DG2.

En ce qui concerne la mémoire, Alder Lake doit, en principe, gérer à la fois la DDR4 et la DDR5. Selon ce document, Intel opterait pour de la DDR4-3200 à 1,2 V pour ce NUC 12, via deux emplacements pour une capacité maximale de 64 Go. Il y aurait également deux emplacements PCIe 4.0 x4 et un emplacement PCIe 3.0 x4 M.2 2280. En outre, ce NUC 12 prendrait en charge la mémoire Optane M10 et H10.

Enfin, concernant les options de connectivité, notons la présence d’un port 2,5 GbE, du Wi-Fi 6E et Bluetooth 5, d’une paire de ports Thunderbolt 4.0 et de six ports USB 3.1 Gen2.

Ce NUC 12 Enthusiast répondrait au nom de code Serpent Canyon. Il pourrait débarquer en début d’année prochaine.

Source : Tom’s Hardware US