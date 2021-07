Intel lance le NUC 11 Extreme Beast Canyon

Intel avait succinctement présenté son NUC 11 Extreme, alias Beast Canyon, lors du Computex 2021 ; ce successeur du NUC Ghost Canyon est désormais officiellement lancé. Le boîtier de 8 litres affiche des dimensions de 357 x 189 x 120 mm. Il héberge un processeur Intel Tiger Lake Core i9, Core i7 ou Core i5) et, comme promis, une carte graphique dédiée « pleine longueur ». Principale limitation : le modèle choisi ne doit pas dépasser les 30 cm (308,4 mm précisément). Le GPU s’insère dans l’emplacement PCIe 4.0 x16 prévu à cet effet.

Afin de combler l’appétit des composants qu’il héberge, ce NUC 11 Extreme reçoit un bloc d’alimentation ITX 80 Plus Gold de 650 W et non plus seulement de 500 W comme autrefois. Le TDP maximal des processeurs proposés ne dépasse pas 65 W ; cela laisse ainsi pas mal de marge pour la carte graphique. Par ailleurs, la carte mère sur chipset WM590 peut accueillir jusqu’à 64 Go de mémoire DDR4-3200. Elle propose deux ports SATA III et quatre emplacements M.2 : deux sont directement reliés au processeur en PCIe 4.0 x4 et les deux autres sont gérés par le chipset en PCIe 3.0 x4.

Processeurs et options de connectivité

Revenons-en aux processeurs. Intel propose trois puces 10 nm : Core i9-11900KB, Core i7-11700B et Core i5-11400H. Les Core i9-11900KB et Core i7-11700B, deux références issues du segment desktop, affichent un TDP de 65 W ; le Core i5-11400H, échappé de la gamme Tiger Lake mobile, fonctionne quant à lui avec un TDP de 45 W. Les principales caractéristiques des puces sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Processeur Cœurs / Threads Fréquence de base / Boost (GHz) Cache L3 (Mo) TDP (W) Core i9-11900KB 8 / 16 3,3 / 4,9 24 65 Core i7-11700B 8 / 16 3,2 / 4,8 24 65 Core i5-11400H 6 / 12 2,7 / 4,5 12 45

En matière de connectique, sans carte graphique dédiée, Beast Canyon offre deux ports Thunderbolt 4 et un port HDMI 2.0b. Pour l’USB, il possède une belle armada composée de huit ports USB 3.1 Gen2 (six derrière et deux devant). Niveau connectivité, un port Ethernet 2,5 Gigabit est présent. Le sans-fil passe par les normes Wi-Fi 6E et Bluetooth 5.2.

Le détaillant SimplyNUC propose un NUC11BTMi9 Full avec Intel Core i9-11900KB, 8 Go de RAM et un SSD NVMe de 256 Go à 1359 euros. Le NUC11BTMi7 Full avec Intel Core i7-11700B coûte quant à lui 1189 euros. Début des expéditions en septembre prochain.

