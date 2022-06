Le NUC 12 Serpent Canyon effectue sa mue

Sur le forum Baidu, un utilisateur a partagé quelques clichés et spécifications d’un prétendu NUC 12 Serpent Canyon. Cette machine succéderait au NUC 11 Phantom Canyon lancé en janvier 2021. Si cette version mobilise des processeurs Tiger Lake, la nouvelle mise logiquement sur les processeurs Alder Lake ; coté GPU, les cartes graphiques NVIDIA GeForce cèdent leur place à des solutions Arc Alchemist. Concrètement, Phantom Canyon associe un Core i7-1165G7 à quatre cœurs et une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 2060. Selon les données partagées sur Baidu, Serpent Canyon rime avec Core i7-12700H et Arc A770M.

Le Core i7-12700H possède 14 cœurs / 20 threads (6+8). Cette puce Alder Lake-H atteint une fréquence maximale de 4,7 GHz pour les P-Cores et de 3,5 GHz sur les E-Cores. Elle a un PBP de 45 W, tandis que le Core i7-1165G7 a un TDP de 28 W. Les écarts de performances entre ces deux processeurs sont donc assez conséquents.

L’amélioration pour la partie CPU s’annonce donc conséquente, mais peut-être plus mesurée pour la partie GPU. Intel a décidé de remplacer la GeForce RTX 2060 par l’Arc A770M. Cette carte graphique basée sur le GPU ACM-G10 mobilise 32 cœurs Xe et possède 16 Go de GDDR6 sur une interface mémoire de 256 bits. Cette solution consomme entre 120 W et 150 W. Si sa compétitivité face à la concurrence reste à déterminer, sa petite sœur à 24 cœurs Xe, l’Arc A730M, est souvent malmenée par la GeForce RTX 3060 mobile dans les jeux.

Un boîtier plus imposant

Quoi qu’il en soit, pour abriter les deux composants assez gourmands susmentionnés, le NUC 12 Serpent Canyon a dû abandonner la taille de guêpe de son ancêtre : le boîtier aurait un volume de 2,5 litres contre 1,3 litre autrefois.

Les options de connectivité sont à l’évidence nombreuses : Thunderbolt 4, lecteur de cartes SDXC, port USB 3.2 Type-A et audio 3,5 mm en façade ; quatre ports USB 3.2 Type-A, un port Ethernet Intel 2,5 GbE, un autre port Thunderbolt 4, un connecteur audio de 3,5 mm, un port HDMI 2.1 et deux sorties DisplayPort 2.0 à l’arrière.

Pas de date précise ni de prix ; l’auteur de la publication annonce simplement un lancement prochain.

