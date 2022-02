Intel présente son NUC 12 Extreme ‘Dragon Canyon’

En début de semaine, VideoCardz avait dévoilé les spécifications du NUC Intel 12 Extreme, nom de code Dragon Canyon ; Intel présente officiellement cette machine. Comme annoncé par nos confrères, elle embarque un processeur Intel Alder Lake à 65 W de TDP : Intel propose une configuration dotée d’un Core i7-12700 (12 cœurs / 20 threads) et une munie d’un Core i9-12900 (16 cœurs / 24 threads). En outre, ce NUC Intel 12 Extreme peut accueillir une carte graphique de 12 pouces, soit d’une trentaine de centimètres.

Le descriptif de la vidéo de présentation ci-dessus stipule : « L’Intel NUC 12 Extreme (nom de code « Dragon Canyon ») est un PC de bureau modulaire conçu pour offrir des performances phénoménales pour les tâches de jeu et de création de contenu haut de gamme. Avec les derniers processeurs de bureau Intel Core de 12e génération (nom de code « Alder Lake »), une capacité à accueillir les cartes graphiques discrètes de 12 pouces et une gamme complète de ports d’E/S, y compris Thunderbolt 4, l’Intel NUC 12 Extreme offre des performances de haut vol et des fonctionnalités dont les joueurs enthousiastes et les créateurs professionnels ont besoin dans un facteur de forme compact et modulaire. »

Un bracket imprimé en 3D pour abaisser les températures des processeurs Alder Lake ?

PCIe Gen 5 mais DDR4

Ce NUC peut donc héberger une carte graphique, connectée en PCIe Gen5 x16. Inutile de chercher, pour l’instant, aucune référence n’utilise cette interface. Côté mémoire, Dragon Canyon reste sur de la DDR4 : il possède deux slots pour 64 Go de DDR4-3200 au mieux. Il prend en charge jusqu’à trois SSD M.2 PCIe Gen 4.

En matière de connectique, mentionnons une paire de ports Thunderbolt 4 et un port 10 GbE (la version armée du Core i9 propose un port 2,5 GbE supplémentaire). Pour la connectivité sans-fil, c’est du Wi-Fi 6E AX211.

Lancement prévu à partir du deuxième trimestre 2022. La version équipée d’un Core i7 se négociera 1150 dollars, celle d’un Core i9 coûtera 1450 dollars.