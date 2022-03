GeForce NOW : la liste des jeux ajoutés en mars

Au programme : Elex II, Project Zomboid, Shadow Warrior 3 et The Settlers, entre autres.

Comme chaque premier jeudi du mois, NVIDIA révèle le nom de tous les jeux qui rejoindront, assurément, son service de cloud gaming GeForce NOW au cours des prochaines semaines. Pour ce mois de mars, l’entreprise annonce 21 titres supplémentaires, dont 8 dès aujourd’hui. Parmi les 21 jeux, citons notamment Elex II, Project Zomboid, Shadow Warrior 3 et The Settlers.

Les 8 jeux ajoutés ce jeudi 3 mars sont les suivants :

Elex II (Nouvelle sortie sur Steam)

Far : Changing Tides (Nouvelle sortie sur Steam)

Shadow Warrior 3 (Nouvelle sortie sur Steam)

AWAY : The Survival Series (Epic Games Store)

Labyrinthine Dreams (Steam)

Sins of a Solar Empire : Rebellion (Steam)

TROUBLESHOOTER : Abandoned Children (Steam)

The Vanishing of Ethan Carter (Epic Games Store)

Nvidia GeForce Now RTX 3080 : l’écart entre le cloud gaming et le jeu local se réduit à peau de chagrin

8 + 19 = 21 ?

Seront également disponibles en mars les 19 jeux ci-dessous (soit en principe un total de 27 et non de 21 jeux en mars, mais quelque chose nous a peut-être échappé…)

Buccaneers! (Nouvelle sortie sur Steam, 7 mars)

Ironsmith Medieval Simulator (Nouvelle sortie sur Steam, 9 mars)

Distant Worlds 2 (Nouvelle sortie sur Steam, 10 mars)

Monster Energy Supercross – The Official Videogame 5 (Nouvelle sortie sur Steam, 17 mars)

The Settlers (Nouvelle sortie sur Ubisoft Connect, 17 mars)

Syberia: The World Before (Nouvelle sortie sur Steam et Epic Games Store, 18 mars)

Lumote: The Mastermote Chronicles (Nouvelle sortie sur Steam, 24 mars)

Turbo Sloths (Nouvelle sortie sur Steam, 30 mars)

Blood West (Steam)

Bus Driver Simulator (Steam)

Conan Chop Chop (Steam)

Dread Hunger (Steam)

Fury Unleashed (Steam)

Hundred Days – Winemaking Simulator (Steam)

The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel II (Steam)

Martha is Dead (Steam et Epic Games Store)

Power to the People (Steam)

Project Zomboid (Steam)

Rugby 22 (Steam)

Comme toujours, d’autres jeux non mentionnés ici sont susceptibles de s’ajouter. En février, il y avait ainsi eu 3 arrivées non prévues en plus des 30 programmées :

Diplomacy Is Not An Option (Epic Games Store)

Not Tonight 2 (Steam et Epic Games Store)

Model Builder (Steam)