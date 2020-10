Les 246 Go requis pour COD : Modern Warfare enfin rabotés

Le jeu Call of Duty : Modern Warfare est sorti le 25 octobre 2019 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One. Déjà, à l’époque, il avait obtenu le record du titre le plus lourd avec 175 Go d’espace de stockage requis. Depuis, au fil des mises à jour et de l’ajout de contenu supplémentaire, dont le mode Warzone, il n’a cessé de grossir. Actuellement, le soft pèse quasiment 250 Go ! Bonne nouvelle, la version PC 1.28 permet de désinstaller certains « morceaux » du jeu.

Comme illustré ci-dessous, il est donc désormais possible de supprimer de manière sélective trois éléments : la campagne solo, le mode multijoueur, les opérations spéciales. La procédure à suivre est relativement simple : un petit tour dans les options du lanceur dévoile un onglet « modifier installation ».

Un SSD de 250 Go n’était plus suffisant

Voilà qui devrait arranger certains joueurs ; avec ses 246 Go requis, Call of Duty : Modern Warfare ne tenait même plus sur un SSD de 250 Go. À l’évidence, les développeurs d’Infinity Ward ont admis que leur création devenait un peu trop encombrante sur les machines des joueurs…