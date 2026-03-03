Le Oppo Find X9 Ultra débarque en France, voici toutes ses caractéristiques

Le constructeur chinois a profité du MWC 2026 pour annoncer l’arrivée de son modèle haut de gamme sur les marchés internationaux, une première pour la gamme Ultra.

Lors de sa conférence de presse organisée en marge du Mobile World Congress 2026 à Barcelone, Oppo a officialisé le déploiement mondial du Find X9 Ultra. Jusqu’à présent réservée au marché chinois, la déclinaison Ultra de la série Find X accède ainsi pour la première fois à une distribution internationale.

La photographie mobile comme axe central

Les dirigeants d’Oppo présents à l’événement ont présenté le Find X9 Ultra comme un appareil conçu avant tout pour la photographie. Le constructeur positionne clairement ce smartphone comme un concurrent direct des appareils photo traditionnels, en s’appuyant notamment sur un partenariat technique avec le fabricant suédois Hasselblad, déjà présent dans les précédents modèles de la marque.

Aucune date de commercialisation précise ni tarif n’ont été communiqués à ce stade. Oppo a indiqué que les détails concernant les prix et les marchés concernés seraient dévoilés à l’approche du lancement effectif.

Ce que laissent entrevoir les fuites techniques

Bien que le constructeur n’ait pas détaillé la fiche technique complète du Find X9 Ultra, plusieurs sources ont partagé des informations sur les caractéristiques attendues.

L’écran serait une dalle OLED plate de 6,82 pouces affichant une résolution 2K, dans la continuité du modèle précédent. Si des prototypes auraient embarqué un taux de rafraîchissement de 144 Hz, la version commerciale devrait se limiter à 120 Hz.

Côté photographie, le dispositif reposerait sur un système à quatre capteurs arrière : un capteur principal de 200 mégapixels, un ultra grand-angle de 50 mégapixels, un téléobjectif périscopique de 200 mégapixels offrant un zoom optique 3x, ainsi qu’un second objectif périscopique de 50 mégapixels. À l’avant, un capteur de 50 mégapixels assurerait les prises de vue en mode selfie.

Le processeur retenu serait le Snapdragon 8 Elite Gen 5 de Qualcomm, associé à l’interface ColorOS 16 basée sur Android 16. La batterie afficherait une capacité de 7 050 mAh, en retrait par rapport aux 7 500 mAh du Find X9 Pro, mais en nette progression par rapport aux 6 100 mAh du Find X8 Ultra. La charge filaire pourrait atteindre 80 W, tandis que la charge sans fil plafonnerait à 50 W.

Enfin de l’ultra haut de gamme en France

En étendant sa gamme Ultra au-delà de la Chine, Oppo cherche à renforcer sa présence sur le segment haut de gamme à l’échelle mondiale. Le marché des smartphones premium reste dominé par quelques acteurs majeurs, et l’arrivée du Find X9 Ultra constitue une tentative de s’imposer davantage face à la concurrence, en misant sur la qualité photographique comme principal argument de différenciation.

Il faudra toutefois attendre les annonces officielles pour juger de la compétitivité réelle de l’appareil, tant sur le plan tarifaire que sur celui des performances concrètes de son système d’imagerie.