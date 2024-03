Le prix des Redmi Note 13 5G et 13 Pro chute sur AliExpress, profitez de cette bonne affaire

Durant l’anniversaire AliExpress, les Redmi Note 13 5G et 13 Pro 4G sont affichés à un prix imbattable. Vous pouvez vous les offrir pour moins de 200 euros. L’offre expire bientôt, on vous conseille d’en profiter sans trop attendre.

Xiaomi est déjà une marque réputée pour le très bon rapport qualité/prix de ses smartphones. Mais le géant chinois se démarque encore plus de la concurrence avec sa gamme de smartphones Redmi qui propose des modèles aux performances convaincantes mais à petit prix. Disponibles depuis janvier 2024, la série des Redmi Note 13 ne fait pas exception.

Le Redmi Note 13 5G est ainsi en vente à partir de 299,90 € sur le site officiel. Le Redmi Note 13 Pro 4G est quant à lui affiché au prix de vente conseillé de 349,99 €. Mais à l’occasion de l’anniversaire AliExpress, ces deux modèles sont encore moins chers. Et en utilisant le code promo TOMSGD20, le prix chute encore plus bas.

Le Redmi Note 13 5G (dans sa version 8 Go de RAM et 256 Go de stockage) est à seulement 192,47 € et le Redmi Note 13 Pro 4G (8 Go de RAM + 256 Go de stockage) est en vente pour 190,60 € seulement. À ce prix là, vous trouverez difficilement d’autres smartphones avec de telles caractéristiques !

Pour information, pendant l'anniversaire AliExpress, vous avez accès à 5 codes promo exclusifs valables sur tout le site et cumulables avec les offres promotionnelles déjà en cours. Vous avez jusqu'au 27 mars à 23h59 pour faire vos achats à prix réduit en renseignant ces codes dans votre panier :

TOMSGD05 : 5 euros de réduction à partir de 39 euros d'achat

TOMSGD10 : 10 euros de réduction à partir de 79 euros d'achat

TOMSGD20 : 20 euros de réduction à partir de 159 euros d'achat

TOMSGD40 : 40 euros de réduction à partir de 299 euros d'achat

TOMSGD80 : 80 euros de réduction à partir de 499 euros d'achat

⚙️ Quelles fiches techniques pour les Redmi Note 13 5G et 13 Pro 4G ?

Comme à son habitude, Xiaomi propose ici deux modèles à l’excellent rapport qualité/prix. En effet, pour moins de 200 euros, les Redmi Note 13 et 13 Pro embarquent des caractéristiques qui les placent au même niveau que les smartphones de milieu de gamme.

La Redmi Note 13 5G, est actuellement en vente à 192,47 € au lieu de 299,90 €. Il est équipé d’un processeur MediaTek Dimensity 6080, accompagné par 8 Go de RAM et d’un espace de stockage de 256 Go. C’est un smartphone fluide, avec une puissance largement suffisante pour la majorité des usages du quotidien. Il est doté d’un bel écran AMOLED de 6,67 pouces. La dalle dispose d’une définition FullHD+ (1080 x 2400 pixels) et d’un taux de rafraichissement de 120 Hz. Par ailleurs, on retrouve un triple capteur arrière, à savoir une caméra principale 108 mégapixels, un ultra grand angle 8 mégapixels et un objectif macro 2 mégapixels. La batterie de 5000 mAh est compatible avec la charge rapide 33 W. Enfin, certifié IP54, ce modèle est résistant aux éclaboussures et à la poussière.

Quant à lui, le Redmi Note 13 Pro 4G embarque un SoC MediaTek Helio G99-Ultra couplé à 8 Go de RAM et 256 Go d’espace de stockage. C’est un smartphone polyvalent qui se démarque particulièrement sur la partie photo. Le capteur principal passe ainsi à 200 mégapixels pour de meilleurs résultats en plein jour comme en basse lumière. Pour le reste, on retrouve le même écran AMOLED de 6,67 pouces, une batterie de 5000 mAh mais cette fois-ci compatible avec la charge rapide de 67 W et la certification IP54.

