Le prix des SSD repartirait à la baisse avec la reprise de la production de mémoire flash

©Erik Werlin via Unsplash

La mémoire flash des systèmes de stockage SSD (Solid State Drive) présente de nombreux avantages par rapport au disque dur mécanique (HDD). Ils sont plus rapides, leur temps d’accès aux données est réduit et la vitesse de transfert est plus importante.

Les SSD sont également plus fiables, le manque de pièces mobiles les rendant théoriquement plus durables et résistants aux chocs. Ces systèmes de stockage sont silencieux, moins énergivores et généralement plus compacts.

Si ces caractéristiques des SSD donnent l’impression qu’ils sont en tout point supérieurs, c’est en vérité faux. L’un des handicaps principaux de ce genre de système, en comparaison des HDD, est son rapport prix-capacité.

En général, les SSD sont plus chers et la taille de leur stockage est moindre. Heureusement pour ceux qui ne jurent que par ces appareils en particulier, une baisse de leur prix serait peut-être sur le point de se produire grâce à une production plus importante.

©Tom’s Hardware

Vers une hausse de la production de mémoire flash

Cette information, à prendre avec précaution (rien n’est encore fait), provient du média coréen The Chosun Daily. Il suggère que quatre constructeurs seraient sur le point de manufacturer plus de puces de mémoire flash, notamment NAND.

« À l’exception des SSD NAND à haute capacité utilisés dans les centres de données d’IA, il est difficile d’affirmer que l’ensemble du marché des NAND récupère. La hausse soudaine de la production ferait probablement baisser les prix des NAND, qui étaient en augmentation. » Kim Yang-peng via The Chosun Daily

Après deux hausses pressenties des prix des SSD, la situation pourrait s’inverser. Vers la fin de l’année 2023, les prix des SSD ont commencé à augmenter, en raison d’un surplus sur le marché et à une réduction de la production de mémoire flash. Par exemple, Samsung et SK Hynix ont réduit la fabrication de puces de 20 %, Western Digital de 50 %.

Votre futur SSD pourraient vous coûter un peu moins cher

Logiquement, la reprise de cette production chez ces quatre fabricants en particulier, Samsung (+70 %), SK Hynix, Kioxia et Western Digital (+90 %), pourrait affecter le prix d’achat des SSD à la baisse à l’avenir.

Samsung 990 Pro ©Tom’s Hardware

Il faut donc espérer que le tarif des systèmes de stockage SSD revienne à un niveau équivalent (ou plus bas) comparé à celui affiché avant la hausse de 2023. Dans le pire des cas, une stagnation du prix serait malgré tout bienvenue.

Actuellement, certains produits peuvent atteindre des sommes coquettes. Par exemple, le Samsung 990 Pro est vendu entre 175 et 480 euros (en version 1 et 4 To) sur le site du constructeur. À titre de comparaison, un HDD avec la capacité doublée (8 To), le Seagate BarraCuda, est disponible pour 152 euros.

Après plusieurs hausses consécutives, le prix des SSD pourrait bientôt baisser.

La production de puces de mémoire flash (NAND) reprendrait chez plusieurs fabricants.

Samsung aurait augmenté sa production de 70 % et Western Digital de 90 %.

Source : The Chosun Daily