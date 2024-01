Le prix des SSD pourrait repartir à la hausse, la demande de puces de mémoire flash explose

Après plusieurs semaines de baisse du prix des SSD, la tendance pourrait s’inverser dans les mois à venir, la faute à une hausse de la demande de puces de mémoire flash et aux tensions autour de leur fabrication et de leur coût de production.

©Tom’s Hardware

Utilisée par un nombre toujours grandissant d’appareils en tous genres, la mémoire flash NAND est l’un des secteurs les plus tendus du marché. Ordinateurs portables, smartphones, tablettes, consoles de jeu et autres appareils gourmands en espace de stockage en embarquent des quantités toujours plus importantes, sans oublier bien entendu les SSD qui font largement appel à ce type de composants électroniques.

Si la demande en matière de puces de flash NAND est en constante progression depuis des années, ce secteur pourrait rencontrer quelques problèmes au cours des prochains mois. Le risque de pénurie est en effet réel : le marché de la mémoire flash a déjà été fragilisé par la période de pandémie, avec un outil de production et une distribution largement perturbés.

Une demande de flash NAND qui repart de nouveau à la hausse

Ce déséquilibre entre nouvelle hausse récente de la demande et difficultés de production a d’ores et déjà comme conséquence une augmentation du prix de certaines puces de flash NAND, en particulier sous forme de packaging de 4 ou 8 dies que l’on retrouve sur le majorité de SSD NVMe. Les tarifs de certains modèles haut de gamme comme le 990 Pro de Samsung sont d’ailleurs déjà repartis à la hausse ces dernières semaines, après plusieurs semaines de baisse.

©Tom’s Hardware

Les prix jugés “trop bas” ont entrainé une chute de la rentabilité d’acteurs majeurs comme Samsung, SK Hynix ou Western Digital. Pour y faire face, ces géants du marché ont tour à tour annoncé une baisse graduelle et progressive de leur production de puces de mémoire flash, afin de stabiliser les prix et consolider leurs bénéfices. En pratique, Samsung a par exemple décidé de réduire de 20% sa production de puces de mémoire flash NAND au cours du premier trimestre 2024, puis de 20% supplémentaires au second trimestre.

Le prix des SSD va augmenter de manière sensible

Hausse de la demande et baisse de la production, voici le cocktail parfait pour que les prix des SSD s’envolent dans un avenir proche ; c’est d’ailleurs ce que prévoit le cabinet d’étude de marché TrendForce. Plus précisément, le cabinet prévoit que les prix des puces de mémoire flash NAND vont s’envoler de 50% au cours de la première moitié de l’année 2024.

En tout logique, et même s’ils intègrent également d’autres composants (contrôleur, boîtier ou encore mémoire DRAM), les SSD devraient eux aussi voir leur prix sensiblement augmenter. Si vous comptez acheter un SSD NVMe à un prix raisonnable, en particulier d’une grosse capacité, c’est peut-être le moment idéal ; dans quelques semaines, il sera trop tard.

TL;DR La demande de mémoire flash NAND repart à la hausse.

Les fabricants prévoient de baisser leur volume de production de NAND.

En conséquence, le prix des SSD devrait sensiblement augmenter d’ici 2 ou 3 mois.

Source : TH US