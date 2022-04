Le Ryzen 5500 devance le Ryzen 5 5600G de quelques points en multicœurs dans Geekbench

Une alternative viable et économique pour ceux qui comptent l’utiliser avec une carte graphique.

Le 4 avril, AMD commercialisera de nouveaux processeurs Ryzen 5000 et Ryzen 4000 ; les Ryzen 5 5500, Ryzen 5 5600 et Ryzen 7 5700X pour les premiers. Il y a quelques jours, le Ryzen 7 5700X avait fait un passage dans Geekbench. Il obtenait des résultats très proches de ceux du Ryzen 7 5800X. Au tour du Ryzen 5 5500 de se livrer au même exercice.

Le Ryzen 5 5500 possède 6 cœurs / 12 threads Zen 3. Sa fréquence de base est de 3,6 GHz tandis que sa fréquence Boost atteint 4,2 GHz. Ce processeur a 19 Mo de cache (16 Mo de cache L3 et 3 Mo de cache L2) et un TDP de 65 W. Le Ryzen 5 5500 est ici installé sur une carte mère MSI MEG X570 GODLIKE abritant 16 Go de DDR4-3600. Le système obtient 1468 points en mono-cœur, 7629 points en multicœurs.

En multicœurs, le score réalisé par le Ryzen 5 5500 est environ 4 % supérieur au score moyen du Ryzen 5 5600G. Les Ryzen 5 5600X et Core i5-12400 conservent une longueur d’avance (de 6,9 % et 11 % respectivement).

Processeur Cœurs / Threads TDP / PBP Score mono-cœur Score multicœurs Core i5-12400 6 / 12 65 W 1770 8470 Ryzen 5 5600X 6 / 12 65 W 1649 8153 Ryzen 5 5600G 6 / 12 65 W 1532 7331 Ryzen 5 5500 6 / 12 65 W 1468 7629

Le Ryzen 7 5800X3D devance le Ryzen 7 5800X de 9 % en multicœurs dans Geekbench 5

Une question de prix

Précisons que les Ryzen 5 5500 et Ryzen 5 5600G ont moins de cache L3 que le Ryzen 5 5600X (16 Mo contre 32 Mo). Du côté des fréquences, le Ryzen 5 5600G a une fréquence de base de 3,9 GHz et une fréquence Boost de 4,4 GHz ; le Ryzen 5 5600X une fréquence de base de 3,7 GHz et une fréquence Boost de 4,6 GHz. Naturellement, seul le Ryzen 5 5600G possède un iGPU.

Le Ryzen 5 5500 a un prix de vente recommandé de 159 dollars. Les Ryzen 5 5600G et Ryzen 5 5600X se trouvent tous deux à 235 euros sur Amazon en ce moment. Enfin, le Core i5-12400 a un prix de vente recommandé de 192 / 199 dollars mais dans les faits, il se négocie 212 euros.

Source : Tom’s Hardware US