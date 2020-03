Le Ryzen 9 4900HS atomise le Core i9-9880H

AMD frappe un grand coup et vole le leadership à Intel sur le secteur des PC portables, du moins jusqu’à l’arrivée du Core i9-10980HK.

Les premiers tests du processeur phare des APU Renoir, le Ryzen 9 4900HS, ont commencé à sortir. Cette puce de 8 cœurs / 16 threads a un TDP de 45W. Malheureusement pour Intel, comme on pouvait s’y attendre en considérant qu’un Ryzen 7 4800HS talonne déjà le Core i9-9880H, l’actuel fleuron de l’entreprise en attendant le Core i9-10980HK et ses impressionnants 5,3 GHz, le Ryzen 4900HS est nettement supérieur au Core i9-9880H.

Notez que le Core i9-9880H embarque lui aussi 8 cœurs et 16 threads pour un TDP identique de 45W. Mais selon un test publié Hardware Unboxed, la puce d’AMD est supérieure à celle d’Intel. Et ce, même lorsque cette dernière est configurée avec un cTDP de 90W !

Intel à la traîne, l’ancien porte-étendard d’AMD au tapis

En chiffres, cela donne un score supérieur de 33 % sur CineBench R20 pour le 4900HS lorsque le processeur d’Intel est dans sa configuration d’origine. Même avec un cTDP de 90W, la puce d’AMD reste 11,9 % plus véloce. Constat similaire sur CineBench R15, avec des scores 34 % et 18 % au-dessus respectivement. En ce qui concerne les jeux, les résultats varient, mais globalement les deux puces sont au coude-à-coude. Cependant, le 4900HS accuse un retard de 12 % sur le Core i9-9880H dans Photoshop.

Par rapport au Ryzen 7 3750H en revanche, l’ancienne puce mobile la plus puissante d’AMD, il n’y a pas photo : la nouvelle est jusqu’à 150 % meilleure.

Vous pouvez retrouver le test complet de Hardware Unboxed sur YouTube. Nos confrères de Tom’s Hardware US proposent quant à eux un dossier complet sur l’Asus ROG Zephyrus G14 équipé du Ryzen 9 4900HS. Ils sont tout aussi dithyrambiques, puisque, selon eux, « l’Asus ROG Zephyrus G14 et son processeur AMD Ryzen 4900HS offrent une autonomie de batterie épique et de grosses performances ».

