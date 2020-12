Le Ryzen 9 5900H impressionne sur Geekbench 5

Environ 25 % plus performant que le Ryzen 9 4900H.

Les Ryzen 5000 desktop n’ont pas déçu, et les Ryzen 5000 mobiles, nom de code Cezanne, ne devraient pas inverser la tendance ; en tout cas, les résultats préliminaires dont nous sommes abreuvés depuis plusieurs semaines sont prometteurs. Il y a peu, nous avons par exemple surpris le Ryzen 5 5600H aplatissant son aïeul, le Ryzen 5 4600H sur Geekbench 5, ou encore le Ryzen 9 5900HX surclassant le Core i7-10700K, qui est pourtant un processeur pour PC fixe bénéficiant d’un TDP de 125 W. Aujourd’hui, au tour du Ryzen 9 5900H de nous épater.

Le benchmark décèle la puce munie de 8 cœurs et 16 threads avec une fréquence de base de 3,3 GHz et une fréquence Boost de 4,64 GHz. La machine dans laquelle elle prend place n’est pas spécifiée. La configuration inscrit 1 520 points en mono-cœur, 9 325 points en multicœurs.

Zen 3 à l’œuvre

En moyenne, les machines dotées d’un processeur Ryzen 9 4900H inscrivent entre 1 175 et 1 275 points en mono-cœur, 7 500 en multicœurs. Autrement dit, le Ryzen 5 5900H se révèlerait environ 25 % supérieur à son ancêtre direct. En mono-cœur, les écarts entre Cezanne et Renoir étaient assez similaires dans les précédentes fuites, mais un peu moins importants en multicœurs.

Est-ce crédible ? L’architecture CPU Zen 3 accorde une hausse des IPC non négligeable, de 19 % selon AMD sur les Ryzen 5000 desktop à TDP identiques. Si à cela s’ajoute une fréquence Boost 200 MHz plus élevée (le Ryzen 9 4900H plafonne à 4,4 GHz) comme dans le cas présent, une amélioration des performances de 20-25 % entre deux générations n’a rien de délirant. D’ailleurs, selon une étude de Golem.de, les écarts de performance entre un Ryzen 7 5800X et un Ryzen 7 3800X sont de 27 % en applicatif, 25 % dans les jeux.

AMD pourrait annoncer ses Ryzen 5000 Cezanne lors du CES 2021, pour une disponibilité probable à partir de mars/avril.