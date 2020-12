Le Ryzen 9 5900HX devance le Core i7-10700K sur Geekbench 5

Le processeur Ryzen 9 5900HX, qui appartient sans doute à la gamme de processeurs mobiles Cezanne, a refait une apparition sur Geekbench 5. Ses performances en multicœurs sont nettement meilleures que lors de son précédent passage ; en l’état, il devancerait même le Core i7-10700K d’Intel, qui est pourtant un modèle desktop.

Ce porte-étendard des Ryzen 5000 mobiles est armé de 8 cœurs / 16 threads. Il aurait une fréquence de base de 3,3 GHz et une fréquence Boost de 4,6 GHz. Geekbench détecte même cette dernière à 4,71 GHz dans le cas présent. La désignation HX reste énigmatique. L’hypothèse la plus probable : un TDP relâché et un coefficient multiplicateur déverrouillé autorisant l’overclocking. Ce Ryzen 5 5900HX marque 1 524 points en mono-cœur, 9 015 points en multicœurs.

Un Ryzen 7 5800X est presque deux fois plus performant qu’un Ryzen 7 1800X

Des Ryzen 5000 mobiles sous architecture CPU Zen 3 prometteurs

Le site Tom’s Hardware US a rassemblé les résultats d’autres puces pour faciliter la comparaison. Notez qu’il s’agit de moyennes pour les Core i9-10900K et Core i7-10700K mais de résultats uniques, fautes de mieux, pour les Ryzen 9 4900H et Core i9-10980HK.

Processeur Score mono-cœur Score multicœurs Ryzen 9 5900HX 1 524 9 015 Core i9-10900K* 1 405 10 986 Core i9-10980HK 1 374 8 444 Core i7-10700K 1 350 8 982 Ryzen 9 4900H 1 232 8 820

Sur la base de ces valeurs, le Ryzen 9 5900HX serait 23,7 % plus véloce que le Ryzen 9 4900H en mono-cœur, 2,2 % plus rapide en multicœurs. En mono-cœur et multicœurs, la puce d’AMD se montre respectivement 10,9 % et 6,8 % supérieure au plus puissant des Comet Lake-H, le Core i9-10980HK. En outre, elle se payerait le luxe de devancer de 12,9 % en mono-cœur et de faire jeu égal en multicœurs avec le Core i7-10700K, une puce pour PC fixe dont le TDP est de 125 W.

Lisa Su pourrait officiellement annoncer les Ryzen 5000 mobiles, dont certains seraient sous architecture CPU Zen 3 et d’autres Zen 2, à l’occasion du CES 2021. La PDG d’AMD s’exprimera le 12 janvier.